El presentador recurre a la ironía en sus redes sociales para cuestionar el informe del Ayuntamiento de Madrid sobre la presencia de objetos peligrosos en la acampada por la vivienda

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado públicamente sobre la controversia originada en torno a la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol. El presentador de televisión ha utilizado su perfil en la red social Instagram para responder de manera sarcástica a las recientes declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien denunció la existencia de «cuchillos de grandes dimensiones» en la manifestación. A través de un vídeo difundido en sus canales digitales, el comunicador ha ironizado sobre las afirmaciones del regidor de la capital y el informe remitido por el Consistorio a la Delegación del Gobierno.

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La intervención del comunicador de Telecinco se produce en el marco de la presión ejercida por la administración municipal y la Comunidad de Madrid para lograr la disolución y el desalojo de la concentración en el centro de la ciudad. El pronunciamiento de Vázquez se suma a las diversas reacciones generadas tras hacerse público el contenido del escrito municipal que busca fundamentar la peligrosidad de los utensilios hallados en la zona.

El informe del Ayuntamiento y las declaraciones de Martínez-Almeida

La controversia sobre la seguridad en la acampada se intensificó este lunes, 1 de octubre, tras la divulgación del informe enviado por el Ayuntamiento de Madrid a la Delegación del Gobierno. El documento, suscrito por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, sostiene la presencia de «objetos que pueden ser empleados como arma para causar lesiones a las personas» dentro del recinto ocupado por los manifestantes.

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No obstante, la prueba fotográfica adjuntada en el escrito oficial muestra un único cuchillo de cocina situado junto a varios trozos de pan ya cortados. Horas antes de la remisión de dicho dossier, José Luis Martínez-Almeida había insistido ante los medios en que los concentrados disponían de «cuchillos que no son necesarios para cortar un bocadillo», argumentando la necesidad de intervenir ante la presencia de estos elementos en la vía pública.

La respuesta irónica de Jorge Javier Vázquez en redes sociales

Frente a la versión ofrecida por la administración local, Jorge Javier Vázquez ha recurrido al sentido del humor para cuestionar la gravedad atribuida a los cubiertos localizados en la Puerta del Sol. En una publicación compartida con sus seguidores, el presentador de ‘Supervivientes All Stars’ ha hecho una alusión implícita a la estatura para restar rigor al argumento municipal: «Para gente como Almeida, Chiqui o yo mismo… ¡Todo es grande!».

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el sinsajo infiltrado en el Capitolio de Mediaset

pic.twitter.com/gqaC0iUbFO — sofrito (@soofrito) October 1, 2026

Durante el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el comunicador ha exhibido ante la cámara un cuchillo de dimensiones reducidas de uso doméstico cotidiano, apostillando en tono de broma que «¡Esto, por ejemplo, sería una espada!». Con esta manifestación, el presentador ha reaccionado a la actualidad política y social de la capital, en un contexto marcado por el debate sobre la continuidad de la protesta por la vivienda y las actuaciones dirigidas a su desalojo.