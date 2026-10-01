Alessandro Lecquio ha reaparecido públicamente casi un año después de dejar de ser colaborador de Mediaset. El televisivo habló sobre su nueva etapa durante los Premios Luxury y aseguró que ahora comparte sus opiniones a través de Instagram.

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Alessandro Lecquio ha vuelto a aparecer en un acto público después de permanecer alejado del foco mediático durante casi un año tras su salida del programa ‘Vamos a ver’ de Mediaset.

El excolaborador televisivo acudió este miércoles 30 de septiembre a los Premios Luxury, donde se pronunció sobre su marcha de la televisión y sobre la etapa que atraviesa actualmente.

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“Cerré una etapa maravillosa en televisión con gente extraordinaria y ahora estoy disfrutando de un momento muy bueno, tanto personal como físico”, señaló ante los medios presentes en el evento.

Lecquio explicó también que actualmente utiliza sus redes sociales para expresar sus opiniones. “Mis opiniones y reflexiones ya no caben en la pantalla, así que ahora todo lo que digo y que quiero decir lo digo en mi Instagram”, afirmó.

Su salida de Mediaset se produjo después de la publicación de una entrevista en la que Antonia Dell’Atte realizó acusaciones de maltrato relacionadas con su matrimonio en los años 80. Tras aquellas declaraciones, Lecquio anunció que había trasladado el asunto a sus abogados y posteriormente la cadena prescindió de sus servicios como colaborador.

Durante este tiempo, el italiano ha mantenido un perfil más alejado de la televisión y ha contado con el apoyo de su mujer, María Palacios, con quien está casado desde 2008.

Palacios defendió entonces públicamente a su marido y afirmó que no había sido juzgado ni condenado por malos tratos ni por ningún otro delito.

La reaparición de Lecquio llega casi un año después de su desaparición de la televisión, coincidiendo con una nueva etapa en la que centra su comunicación pública en sus perfiles personales en redes sociales.