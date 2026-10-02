Del 2 al 9 de octubre de 2026, Disney Plus, Movistar Plus+, Amazon Prime Video, Netflix y Max incorporan en Ceuta estrenos que abarcan animación, superhéroes y thriller.
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El listado siguiente recoge los estrenos por plataforma según el documento facilitado para ese periodo y su disponibilidad en Ceuta.
Disney Plus
La oferta en Disney Plus combina títulos familiares y regresos a sagas conocidas.
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- Toy Story 5 (estreno 2026-06-17, valoración 8.3): Los juguetes de Bonnie se enfrentan a una nueva amenaza cuando la niña recibe una tableta llamada Lilypad, que pone en riesgo el juego tradicional. Los personajes deben unirse para competir contra la tecnología.
- Ahora me ves… (estreno 2013-05-29, valoración 7.325): Un equipo del FBI persigue a una banda de ilusionistas, los “cuatro jinetes”, que cometen robos dirigidos contra hombres de negocios corruptos.
- La proposición (estreno 2009-06-02, valoración 7.182): Margaret, editora en Nueva York, afronta la posibilidad de ser deportada a Canadá por un problema con su visado y toma una decisión personal para intentar resolverlo.
Movistar Plus+
Movistar Plus+ estrena títulos de ciencia ficción y terror con giros vinculados a conspiraciones y posesiones.
- El día de la revelación (estreno 2026-06-10, valoración 7.467): Entre conspiraciones gubernamentales y avances tecnológicos, la trama plantea el descubrimiento de vida extraterrestre y sus posibles consecuencias.
- Posesión infernal: En llamas (estreno 2026-07-07, valoración 7.654): Tras la muerte de su marido, una mujer y su familia se refugian en una casa aislada donde comienzan a ocurrir fenómenos de posesión.
- Terminator Génesis (estreno 2015-06-23, valoración 5.961): En 2032, la guerra entre humanos y la inteligencia artificial Skynet continúa; un grupo de rebeldes trata de sobrevivir en un escenario postapocalíptico.
Amazon Prime Video
Prime Video incorpora un título de superhéroes con componente policial.
- The Batman (estreno 2022-03-01, valoración 7.67): Un asesino ataca a la élite de Gotham y deja pistas que llevan a Batman a explorar los bajos fondos de la ciudad.
Netflix
Netflix propone acción, suspense y relatos con conflictos familiares.
- Los pecadores (estreno 2025-04-16, valoración 7.511): Dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para recomponer sus vidas y se encuentran con una amenaza mayor.
- Batman vs Superman. El amanecer de la justicia (estreno 2016-03-23, valoración 6.013): El enfrentamiento entre dos iconos plantea el debate sobre qué clase de héroe necesita cada ciudad.
- Wonder Woman (estreno 2017-05-30, valoración 7.2): Diana abandona su isla protegida tras conocer un conflicto global que la conduce al frente de la Primera Guerra Mundial.
- La saga Crepúsculo: Luna nueva (estreno 2009-11-18, valoración 5.984): Edward se aleja de Bella para protegerla; ella recurre a Jacob Black para superar la ausencia y las tensiones del mundo vampírico.
Max
Max añade una adaptación reciente de un clásico de la literatura inglesa.
- “Cumbres Borrascosas” (estreno 2026-02-11, valoración 6.646): Relato centrado en la tumultuosa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, con los páramos de Yorkshire como escenario.
Fuente: listado de “Estrenos por plataforma” facilitado para el periodo 2026-10-02 a 2026-10-09.