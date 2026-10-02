Del 2 al 9 de octubre de 2026, Disney Plus, Movistar Plus+, Amazon Prime Video, Netflix y Max incorporan en Ceuta estrenos que abarcan animación, superhéroes y thriller.

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El listado siguiente recoge los estrenos por plataforma según el documento facilitado para ese periodo y su disponibilidad en Ceuta.

Disney Plus

La oferta en Disney Plus combina títulos familiares y regresos a sagas conocidas.

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Toy Story 5 (estreno 2026-06-17, valoración 8.3): Los juguetes de Bonnie se enfrentan a una nueva amenaza cuando la niña recibe una tableta llamada Lilypad, que pone en riesgo el juego tradicional. Los personajes deben unirse para competir contra la tecnología.

(estreno 2026-06-17, valoración 8.3): Los juguetes de Bonnie se enfrentan a una nueva amenaza cuando la niña recibe una tableta llamada Lilypad, que pone en riesgo el juego tradicional. Los personajes deben unirse para competir contra la tecnología. Ahora me ves… (estreno 2013-05-29, valoración 7.325): Un equipo del FBI persigue a una banda de ilusionistas, los “cuatro jinetes”, que cometen robos dirigidos contra hombres de negocios corruptos.

(estreno 2013-05-29, valoración 7.325): Un equipo del FBI persigue a una banda de ilusionistas, los “cuatro jinetes”, que cometen robos dirigidos contra hombres de negocios corruptos. La proposición (estreno 2009-06-02, valoración 7.182): Margaret, editora en Nueva York, afronta la posibilidad de ser deportada a Canadá por un problema con su visado y toma una decisión personal para intentar resolverlo.

Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrena títulos de ciencia ficción y terror con giros vinculados a conspiraciones y posesiones.

El día de la revelación (estreno 2026-06-10, valoración 7.467): Entre conspiraciones gubernamentales y avances tecnológicos, la trama plantea el descubrimiento de vida extraterrestre y sus posibles consecuencias.

(estreno 2026-06-10, valoración 7.467): Entre conspiraciones gubernamentales y avances tecnológicos, la trama plantea el descubrimiento de vida extraterrestre y sus posibles consecuencias. Posesión infernal: En llamas (estreno 2026-07-07, valoración 7.654): Tras la muerte de su marido, una mujer y su familia se refugian en una casa aislada donde comienzan a ocurrir fenómenos de posesión.

(estreno 2026-07-07, valoración 7.654): Tras la muerte de su marido, una mujer y su familia se refugian en una casa aislada donde comienzan a ocurrir fenómenos de posesión. Terminator Génesis (estreno 2015-06-23, valoración 5.961): En 2032, la guerra entre humanos y la inteligencia artificial Skynet continúa; un grupo de rebeldes trata de sobrevivir en un escenario postapocalíptico.

Amazon Prime Video

Prime Video incorpora un título de superhéroes con componente policial.

The Batman (estreno 2022-03-01, valoración 7.67): Un asesino ataca a la élite de Gotham y deja pistas que llevan a Batman a explorar los bajos fondos de la ciudad.

Netflix

Netflix propone acción, suspense y relatos con conflictos familiares.

Los pecadores (estreno 2025-04-16, valoración 7.511): Dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para recomponer sus vidas y se encuentran con una amenaza mayor.

(estreno 2025-04-16, valoración 7.511): Dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para recomponer sus vidas y se encuentran con una amenaza mayor. Batman vs Superman. El amanecer de la justicia (estreno 2016-03-23, valoración 6.013): El enfrentamiento entre dos iconos plantea el debate sobre qué clase de héroe necesita cada ciudad.

(estreno 2016-03-23, valoración 6.013): El enfrentamiento entre dos iconos plantea el debate sobre qué clase de héroe necesita cada ciudad. Wonder Woman (estreno 2017-05-30, valoración 7.2): Diana abandona su isla protegida tras conocer un conflicto global que la conduce al frente de la Primera Guerra Mundial.

(estreno 2017-05-30, valoración 7.2): Diana abandona su isla protegida tras conocer un conflicto global que la conduce al frente de la Primera Guerra Mundial. La saga Crepúsculo: Luna nueva (estreno 2009-11-18, valoración 5.984): Edward se aleja de Bella para protegerla; ella recurre a Jacob Black para superar la ausencia y las tensiones del mundo vampírico.

Max

Max añade una adaptación reciente de un clásico de la literatura inglesa.

“Cumbres Borrascosas” (estreno 2026-02-11, valoración 6.646): Relato centrado en la tumultuosa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, con los páramos de Yorkshire como escenario.

Fuente: listado de “Estrenos por plataforma” facilitado para el periodo 2026-10-02 a 2026-10-09.

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