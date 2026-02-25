La plataforma de ‘streaming’ lanza este jueves, 26 de febrero, los cuatro capítulos finales de la entrega centrada en el segundo de los hermanos. El desenlace revelará si Sophie Beckett acepta la propuesta de Benedict y quién será el próximo protagonista de la quinta temporada.

Tras una espera prolongada que culminó el pasado 29 de enero con el estreno de los primeros episodios, Netflix completa este jueves, 26 de febrero, la cuarta temporada de una de sus ficciones más emblemáticas: ‘Los Bridgerton’. La serie, que en este ciclo vital se sumerge en la historia de amor de Benedict Bridgerton, el perfil más artístico y libertino de la familia, libera los cuatro capítulos restantes para resolver la tensión emocional entre el joven noble y la misteriosa Sophie Beckett.

Siguiendo la estrategia editorial de la plataforma para prolongar la expectación de sus grandes producciones, la temporada se ha dividido en dos bloques. En esta segunda parte, la trama retoma el conflicto en el punto exacto donde quedó el cuarto episodio: la compleja situación social que separa a Benedict de Sophie, una doncella que ha cautivado al protagonista bajo la apariencia de una enigmática «dama de plata» en un baile de máscaras.

Horario de estreno y duración de los episodios

Los suscriptores de Netflix España podrán acceder al desenlace de la temporada a partir de las 09:00 horas (una hora antes en las islas Canarias). Se espera que cada una de las cuatro nuevas entregas mantenga una duración superior a la hora, en consonancia con el metraje de los capítulos anteriores.

La narrativa se enfrenta ahora al momento de la verdad. Benedict, ignorando aún la identidad real de la mujer que ocupa sus pensamientos, propuso a Sophie Beckett convertirse en su amante, condicionado por la insalvable brecha de clases sociales que los separa. No obstante, el giro radical del guion se producirá cuando el joven descubra que la doncella y la dama del baile son la misma persona, transformando lo que comenzó como una versión del clásico cuento de ‘La Cenicienta’ en un drama de consecuencias imprevisibles para la reputación de los Bridgerton.

El futuro de la serie: ¿Eloise o Francesca?

Más allá del cierre del romance de Benedict, la atención de los seguidores se centra ya en el epílogo de esta temporada, donde tradicionalmente se ofrecen pistas sobre el próximo miembro de la familia que buscará el amor. Los altos cargos de la producción ya han confirmado que el testigo pasará a una de las mujeres del clan.

Las especulaciones se dividen entre la independiente Eloise Bridgerton y la continuación del relato de Francesca. Independientemente de la elección final, Netflix asegura que, tras el periplo de Benedict, es el turno de una nueva «chica Bridgerton» para encabezar la quinta temporada de la franquicia.