La protagonista de la ficción de RTVE fallece tras un complicado parto en el episodio 362. La despedida de la duquesa, marcada por el perdón a su tía Victoria y su promesa de amor eterno a Rafael, cierra una etapa clave en la Casa Grande.

La tarde de este miércoles, 25 de febrero, los seguidores de ‘Valle Salvaje’ han asistido al desenlace más temido para la protagonista de la serie de la cadena pública. Adriana Salcedo de la Cruz, personaje interpretado por la actriz Rocío Suárez de Puga, ha fallecido en el capítulo 362 tras no poder superar las complicaciones derivadas de un parto extremadamente difícil. La muerte de la duquesa, que ya había sido anticipada por RTVE como un giro irreversible para este mes de febrero, deja un vacío absoluto en las tramas de la Casa Grande y la Casa Pequeña.

El destino de Adriana quedó sellado a causa de un sangrado interno masivo. A pesar de los esfuerzos facultativos del doctor Atanasio, la gravedad de su estado clínico ha precipitado un final que la protagonista ha afrontado con entereza, dedicando sus últimos instantes a cerrar heridas y asegurar el futuro de sus allegados.

El perdón inesperado y el legado familiar

Uno de los momentos más sorprendentes de la emisión ha sido el acercamiento final entre Adriana y su tía Victoria. En un ejercicio de sinceridad, la duquesa pidió perdón por los conflictos surgidos en su búsqueda de libertad. «Usted me quiere», llegó a afirmar la joven, logrando un intercambio de afecto con su tía que parecía inalcanzable en capítulos anteriores.

Asimismo, la sucesión de la estructura familiar ha quedado establecida en una escena de gran carga simbólica. Bárbara y el pequeño Pedrito regresaron a la alcoba con tulipanes —las flores predilectas de la fallecida— solo para recibir el último encargo de Adriana. La duquesa encomendó a su hermana el cuidado de Pedrito, reconociéndola formalmente como la nueva cabeza de la familia Salcedo.

Una amistad inquebrantable y el último baile

La faceta más humana de la noble se manifestó en su adiós a Luisa. La profundidad de su vínculo quedó patente cuando Adriana confesó a la criada: «Tú crees que no tienes nada, pero me lo has dado todo». Ante tales palabras, Luisa se comprometió solemnemente a cuidar de la pequeña María como si fuera su propia hija, garantizando así la protección de la descendiente de la duquesa.

El clímax emocional del episodio tuvo lugar en la intimidad matrimonial. Rafael Gálvez de Aguirre, sosteniendo la mano de su esposa, cumplió su último deseo: rememorar la noche en que se conocieron. Entre recuerdos de un vestido azul y aquel primer baile donde «la música cesó», Rafael juró que su hija conocería «la historia de amor más hermosa jamás contada». Con un último «te quiero» y una lágrima recorriendo su mejilla, Adriana Salcedo de la Cruz cerró los ojos definitivamente, culminando su anhelo de «ser libre para amar».