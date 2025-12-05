Tras la ruptura con Eurovisión, RTVE refuerza su marca musical apostando por un equipo de lujo junto a Inés Hernand y Lalachus. El ganador recibirá un premio económico histórico de 150.000 euros.

En medio del terremoto mediático generado por la reciente decisión de España de retirarse de Eurovisión 2026, RTVE ha respondido con una clara declaración de intenciones: el Benidorm Fest no solo se mantiene, sino que se refuerza como la principal marca musical del país.

La corporación pública ha anunciado oficialmente el elenco estelar que conducirá el Benidorm Fest 2026, configurando un cuarteto de lujo para la quinta edición del certamen: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha sido tajante al asegurar que el compromiso con el festival «sigue intacto» y que la edición de 2026 será «sencillamente espectacular», buscando consolidarlo como una marca propia e independiente del eurofestival. La presentación formal de más detalles está prevista para una rueda de prensa el 8 de enero.

Un cuarteto estratégico

La elección de este equipo de presentadores subraya la ambición de RTVE de ampliar el target del festival:

Jesús Vázquez: Da el salto a RTVE tras más de tres décadas como rostro imprescindible de grandes formatos de entretenimiento en Mediaset, aportando su inmensa experiencia televisiva.

Javier Ambrossi: El cineasta y creador, conocido por su trabajo en 'Operación Triunfo', 'Drag Race España' y la Gala de los Goya 2024, se estrenará como maestro de ceremonias, sumando su prestigio creativo.

Inés Hernand: La ya icónica cara del Benidorm Fest repite tras haber conducido todas las ediciones anteriores, garantizando frescura y conexión con la audiencia más joven y digital.

Lalachus: Consolida su salto de comentarista digital a presentadora principal de las galas, reforzando la apuesta por el humor y la conexión con el público de redes sociales.

El giro: Benidorm Fest se desvincula de Eurovisión

Este anuncio llega justo un día después de la histórica decisión de RTVE de retirar a España de ‘Eurovisión 2026’ y de no emitir el festival europeo, rompiendo con más de seis décadas de participación ininterrumpida.

La retirada de España de Eurovisión implica un cambio fundamental para el certamen alicantino:

Sin Billete a Europa: El ganador del Benidorm Fest 2026 ya no obtendrá el pase al festival europeo. Premio Histórico: RTVE compensa la pérdida del escaparate internacional con un incentivo económico potente: el ganador recibirá un premio de 150.000 euros (100.000 para los intérpretes y 50.000 para los autores). Derechos Editoriales: Los derechos editoriales del tema ganador pasarán íntegramente a su autoría, reforzando el valor de los compositores.

Calendario y artistas

El Benidorm Fest 2026 se concentrará íntegramente en el mes de febrero en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm:

10 de febrero: Primera semifinal.

Primera semifinal. 12 de febrero: Segunda semifinal.

Segunda semifinal. 14 de febrero: Gran final.

RTVE ya ha anunciado los 18 artistas que competirán. Sus canciones se podrán escuchar al completo a partir del 18 de diciembre.