Una noticia de prensa revoluciona el marquesado de Luján en una jornada marcada por el estado crítico de Julieta, el pacto de silencio impuesto por Leocadia a Lorenzo y una inesperada declaración de amor de Martina a Adriano

El palacio de ‘La Promesa’ se prepara para vivir una jornada de profundas transformaciones en el capítulo 850, que Televisión Española emite este viernes 5 de junio. La trama de la exitosa serie diaria se agita drásticamente tras la publicación de una noticia en el periódico que altera la aparente calma de la zona noble. Leocadia es la encargada de mostrar al marqués de Luján la resolución definitiva sobre el título de Curro, un dictamen completamente inesperado para todos los miembros de la familia que provoca la inmediata sonrisa de Leocadia y los públicos improperios del capitán Lorenzo de la Mata.

La revelación de la prensa coincide con una situación médica de extrema gravedad en las estancias principales. Julieta, quien comenzó a convulsionar en episodios anteriores, permanece en estado crítico. Manuel de Luján se mantiene firme al pie de su cama, incapaz de separarse de ella y reviviendo el horror y la angustia que experimentó en el pasado ante una situación muy similar con Jana. Ante la gravedad de los hechos, el heredero del marquesado insiste a Alonso en la necesidad de interponer una denuncia formal contra el duque ante la Guardia Civil. Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades se enfrentan a un serio obstáculo: el marqués comunica de forma oficial que el duque de Carril se encuentra desaparecido.

El refugio de Vera y las tensiones económicas en la zona noble

A pesar de que Ciro y Lorenzo continúan señalando a Vera como la culpable de la muerte de Santos y de los últimos acontecimientos, el marqués de Luján interviene con severidad para reprenderlos. Alonso declara abiertamente que el único responsable de la situación es don Gonzalo y, en un gesto de protección, propone a Vera que permanezca refugiada en La Promesa hasta que se localice a su padre. Aunque el marqués hace extensiva la invitación a la duquesa, la madre de la joven todavía no ha tomado una decisión en firme.

Finalmente, Vera acepta la propuesta de quedarse en el palacio, lo que desata un nuevo enfrentamiento con Ciro, quien le recrimina que su estancia pone en peligro a todos los habitantes de la casa. La disputa obliga a Alonso a lanzar una severa advertencia a Ciro: si no cesa en sus reproches, será él quien deba abandonar la propiedad. Por su parte, Ciro mantiene su reclamación económica frente al marqués y a Manuel, exigiéndoles el dinero que perdió por culpa del duque. No obstante, tanto Alonso como el heredero se niegan en redondo a compensarle, insistiendo en que la absoluta responsabilidad de dicha inversión era exclusivamente suya.

Chantajes en el servicio y el futuro de María y Carlo

La planta del servicio también se encuentra sumida en el dolor y la organización interna tras la pérdida de Santos. Cristóbal y Teresa se ven obligados a cuadrar minuciosamente los turnos de trabajo para permitir que el personal pueda asistir al entierro, mientras Ricardo se muestra completamente desolado por el luto. En el plano de los secretos, Teresa encuentra la carta de Pía y decide guardarla temporalmente, aunque finalmente opta por devolvérsela. Pía continúa sumida en una profunda angustia por la naturaleza de la información que debe comunicarle a Curro.

La tensión entre las diferentes estancias se traslada a un tenso cara a cara entre Lorenzo y Leocadia. El capitán vuelve a arremeter contra ella, pero Leocadia se revuelve con firmeza y le impone un definitivo pacto de silencio: si él saca a la luz lo sucedido con Cristóbal, ella desvelará de inmediato lo acontecido con Eugenia. Paralelamente, los jefes del servicio adoptan una drástica determinación respecto a Estefanía, una medida de gran calado que cambiará de forma definitiva el futuro de María y Carlo en el palacio.

Declaraciones de amor y una visita sorpresa

En el ámbito sentimental, las tornas cambian para Martina. A pesar de los intentos previos de Jacobo por convencer a Adriano de que no la apartara de su lado, Adriano se había mantenido firme en su postura de que debían aprender a vivir el uno sin el otro. Sin embargo, Martina decide dar un paso definitivo y se declara abiertamente ante Adriano, confesándole que le quiere y que desea mantener su vida a su lado.

El episodio de este viernes cierra con un escenario de gran incertidumbre en las estancias del servicio. Mientras Vera llora amargamente su situación en el comedor acompañada por el consuelo de Simona y Candela, las tres mujeres se ven sorprendidas cuando una persona completamente inesperada aparece por el umbral de la puerta, dejando el destino de la joven en el aire.