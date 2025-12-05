El Gobierno autonómico sustituye las tradicionales denominaciones festivas por términos neutros para el curso 2025/2026. La medida, calificada de secularización, genera confusión al incluir errores en la numeración de los trimestres lectivos.

El calendario escolar de estudios no universitarios para el curso 2025/2026 en Castilla-La Mancha, publicado por la Junta de Comunidades presidida por el socialista Emiliano García-Page, ha generado polémica al optar por una nomenclatura que elimina cualquier referencia a las festividades religiosas tradicionales.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha sustituido las Vacaciones de Navidad y las de Semana Santa por las denominaciones genéricas de «Descanso primer trimestre» y «Descanso segundo trimestre», respectivamente. Esta decisión busca secularizar la denominación de festividades tradicionales, sustituyendo referencias religiosas por términos más neutros en sus documentos oficiales. De hecho, la Orden de 4 de junio que establece el calendario no incluye las palabras «Navidad» o «Semana Santa» en ni una sola ocasión.

Críticas por errores en la numeración

La medida ha sido criticada no solo por su intención de secularizar las fiestas, sino también por la confusión que genera al incluir errores en la numeración de los trimestres lectivos, según ha adelantado El Heraldo del Henares.

«Descanso primer trimestre»: Esta denominación se aplica a las vacaciones de Navidad, que se disfrutarán entre el 22 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 . Esto ocurre entre el cuarto y quinto mes lectivo del curso escolar, ya comenzado el segundo trimestre real del calendario académico.

Esta denominación se aplica a las vacaciones de Navidad, que se disfrutarán entre el . Esto ocurre entre el cuarto y quinto mes lectivo del curso escolar, ya comenzado el segundo trimestre real del calendario académico. «Descanso segundo trimestre»: Corresponde a las vacaciones de Semana Santa, fijadas entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026. Estas fechas se sitúan entre el séptimo y octavo mes del curso, en pleno desarrollo del tercer trimestre escolar.

La eliminación de las denominaciones tradicionales en el calendario oficial implica que padres y alumnos de la región no encontrarán ninguna referencia a los motivos reales de los días de descanso, que coinciden históricamente con la celebración de las fiestas de Navidad y de Pascua.