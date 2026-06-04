BARCELONA. — Ibai Llanos ha vuelto a demostrar que no conoce los límites de la originalidad en el entretenimiento digital. Tras sus virales incursiones gastronómicas probando los platos más caros del planeta, el popular streamer ha sorprendido a su audiencia con el lanzamiento de su nuevo e inesperado proyecto: su propia tienda de empeños en Barcelona.

El estreno del negocio, documentado en un extenso vídeo de una hora, no ha podido comenzar con más fuerza. Nada más abrir las puertas al público, el establecimiento se convirtió en un desfile de objetos exclusivos, destacando la aparición de un cliente que portaba un auténtico tesoro para los amantes del gaming: una Xbox Series S Edición Oreo.

Negociación extrema por una consola fantasma

La consola en cuestión es una pieza de coleccionista extremadamente rara, fruto de una antigua promoción de la conocida marca de galletas, y cuyo valor actual es un misterio debido a que no existen unidades disponibles en el mercado.

El propietario del artículo tasó su joya en 7.000 euros. Ante la astronómica cifra, Ibai arrancó la negociación con una oferta inicial de 700 euros, la cual elevó rápidamente a 3.000 tras informarse sobre la exclusividad del producto. Lo que nadie esperaba fue el desenlace de la puja: el creador de contenido propuso decidir el precio final lanzando una moneda al aire. Si salía cara, el pago sería de 3.500 euros; si salía cruz, ascendería a 5.000. A pesar de que el azar dictó «cara», Ibai tiró de generosidad de última hora y cerró el trato abonando .4000 euros al sorprendido vendedor.

Con asesores de televisión y objetos de élite

El festival de la compraventa no se quedó ahí. Durante la jornada, la tienda recibió artículos de primer nivel técnico y deportivo, entre los que destacaron:

Unas botas de la estrella del fútbol Lamine Yamal .

. Una camiseta oficial firmada por varias figuras del PSG .

. Una antorcha olímpica auténtica.

Para asegurar el tiro en cada transacción y no dejarse llevar solo por el impulso, Ibai contó con un respaldo de lujo. El streamer estuvo asesorado en todo momento por Ignacio Oberlander y Álvaro Martín, conocidos rostros televisivos y protagonistas del recordado formato de telerrealidad ‘Los reyes del empeño’, emitido en España en 2014. Su experiencia en el sector fue clave para capear el exigente ritmo de las negociaciones en un debut que ya se perfila como otro éxito histórico en la trayectoria de Llanos.