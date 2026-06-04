La princesa Leonor ha protagonizado un relevante y llamativo encuentro durante los actos oficiales celebrados este miércoles, 3 de junio, en la Región de Murcia. La heredera al trono de España acudió al Palacio de San Esteban para recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia, una condecoración que está considerada como la máxima distinción institucional que otorga la Comunidad Autónoma. El evento institucional congregó a numerosas personalidades procedentes de distintos ámbitos de la sociedad, entre las que figuró de manera destacada el cantante Walls, un intérprete ampliamente conocido entre el público juvenil por ser el autor de composiciones de gran difusión como ‘Haz lo que quieras conmigo’ o ‘Si me muero’.

Según lo acontecido en el transcurso de la recepción oficial, la princesa de Asturias no quiso dejar pasar la oportunidad de coincidir con el músico en el recinto palaciego y le solicitó una fotografía. Con este gesto, la primogénita de los Reyes apartó por un instante su habitual discreción institucional para protagonizar un inesperado momento como seguidora del artista. La escena, recogida y detallada por la revista del saludo, situó de inmediato el foco de la atención pública sobre la trayectoria, el estilo musical y los datos biográficos de este joven intérprete murciano cuyas canciones parecen ser plenamente conocidas por la propia heredera.

Orígenes en el ‘freestyle’ y trayectoria en la industria musical

Detrás del seudónimo artístico de Walls se encuentra Ginés Paredes Giménez, un joven nacido en Murcia el 10 de septiembre del año 2000. Su vinculación con el entorno de la música comenzó a una edad temprana; cuando contaba con apenas 14 años de edad, se inició en el canto bajo la modalidad de ‘freestyler’ a raíz de la influencia de un amigo que le introdujo en los códigos de este particular estilo musical. Desde ese momento, el micrófono se convirtió en el eje de su proyección pública.

El cantante murciano adquirió notoriedad en el sector del entretenimiento dándose a conocer a través de las populares batallas de gallos. No obstante, no tardó en encauzar su carrera artística en una vertiente individual y en solitario. Para configurar su identidad de cara al público, optó por emplear la traducción al idioma inglés de su primer apellido —Paredes— como nombre artístico. Bajo esta denominación, el solista comenzó a lanzar de forma consecutiva varios sencillos al mercado musical, una progresión que culminó en el año 2022 con la publicación de su primer álbum de estudio de larga duración, editado bajo el título de ‘Los niños del parque’.

Éxitos digitales y colaboraciones de referencia

Dentro del repertorio discográfico que ha desarrollado hasta la fecha, Walls ha cosechado una notable repercusión comercial con composiciones individuales como ‘Por partes’, ‘Vidas cruzadas’, ‘Relax’, ‘Frime’, ‘Cerca’, ‘A solas’, ‘Anestesiado’ o ‘Qué bien te quedaba’. A pesar de la buena acogida de estos temas, su mayor hito de aceptación popular lo ostenta la canción ‘Haz lo que quieras conmigo’, una obra que se transformó en un auténtico fenómeno de difusión viral en la red social TikTok y que consiguió posicionarse de forma destacada dentro del listado ‘top 30’ de la plataforma de reproducción Spotify.

A lo largo de su carrera profesional, el solista de la Región de Murcia ha sumado a su catálogo diversos trabajos en colaboración con figuras relevantes de la escena musical nacional que han obtenido un impacto directo entre los oyentes. Entre estas uniones profesionales sobresalen sus grabaciones y colaboraciones con artistas como Alba Reche, el dúo Funzo y Baby Loud, Belén Aguilera, Pol Granch o Robledo.

Estilo e intimidad en las redes sociales

En la actualidad, la proyección comercial de Walls mantiene una tendencia de crecimiento sostenido dentro de la industria. En las plataformas de distribución digital, concretamente en Spotify, el cantante murciano aglutina más de 1 millón de oyentes mensuales, una audiencia fidelizada a través de una propuesta musical que se caracteriza por combinar elementos de los géneros pop, rock y punk. Esta posición en el mercado le ha valido además el reconocimiento de la industria, materializado en una nominación en Los40 Music Awards dentro de la categoría específica ‘del 40 al 1’.

En lo que respecta al plano puramente personal, Ginés Paredes Giménez ha optado por gestionar su privacidad bajo unas directrices de estricto hermetismo desde el instante en que alcanzó la fama. Hasta la fecha, los medios carecen de cualquier tipo de información relativa a su vida sentimental, tanto en lo que concierne a sus relaciones del pasado como a su situación afectiva en el tiempo presente. Su actividad pública en las redes sociales se limita a la publicación, de manera muy esporádica, de pequeños fragmentos relacionados con su rutina diaria o de reflexiones de carácter musical, plataformas a través de las cuales expone levemente algunos detalles de su faceta más íntima.