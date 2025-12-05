Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, aparece en una fotografía junto al secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro Jiménez, contra quien la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias tras una denuncia por presunto acoso sexual presentada por una militante del partido.

La imagen fue tomada durante un acto de campaña celebrado en 2023, en el marco de la campaña previa a las elecciones generales del 23 de julio. Según publicó Navarro en sus redes sociales, fue el propio presidente quien se hizo un selfie con él en ese evento, acompañado del mensaje: “No todos los días te hace una foto el presidente del Gobierno”, junto a los hashtags “Gobierno de la gente” y “Trabajando para ti”.

La denuncia señala que, durante el último trimestre de 2021, la mujer comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de Navarro, tanto en el ámbito laboral como fuera de él, incluyendo comunicaciones en horario nocturno. En el escrito se describe que estos hechos habrían generado en ella un ambiente “intimidatorio, degradante y humillante”, así como una situación de presión y miedo.

Según la denunciante, en algunas ocasiones Navarro llegó a enviarle decenas de mensajes consecutivos y habría realizado comentarios sobre su físico, además de intentar sobrepasar los límites personales de manera reiterada. La mujer sostiene que estos comportamientos se produjeron en un contexto de superioridad jerárquica dentro de la organización.

Ante la gravedad de los hechos, el PSOE ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia de Antonio Navarro mientras se investiga el caso. La denunciante asegura, además, que ya había informado previamente a la organización en junio y octubre de este año, siguiendo los cauces internos del partido, sin haber recibido hasta ahora una respuesta concreta.

Este caso se suma a otros episodios recientes que afectan al entorno político del presidente del Gobierno, quien ha sido fotografiado en distintas ocasiones junto a personas que posteriormente han sido imputadas, investigadas o denunciadas en procedimientos judiciales.

Las diligencias de la Fiscalía se encuentran en fase inicial y, por el momento, debe prevalecer la presunción de inocencia hasta que la justicia determine la existencia o no de responsabilidades penales.