La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) reclama planes de contingencia urgente. La rápida propagación de la variante K de la gripe A y el incremento del 30% en las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) tensan el sistema sanitario.

El sistema sanitario español se encuentra bajo una intensa presión asistencial debido al aumento de la circulación de virus respiratorios, especialmente la gripe. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) advierte que esta situación ha disparado la afluencia a los servicios de urgencias hasta en un 20%, debido a las descompensaciones que sufren los pacientes más vulnerables.

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) han visto aumentada su afluencia en un 30% en los últimos días, y la incidencia media ya supera los 643 casos por cada 100.000 habitantes. En algunas áreas sanitarias, esta cifra se dispara por encima de los 1.600 casos por 100.000 habitantes.

Impacto clínico y la variante K de la gripe A

Este notable incremento viral está generando un mayor número de descompensaciones en pacientes con patologías crónicas, como cardiópatas y personas con trastornos respiratorios.

Colectivos afectados: Los mayores, inmunodeprimidos y personas con enfermedades oncohematológicas son los que presentan mayor riesgo de complicaciones graves.

Hospitalizaciones: Los ingresos hospitalarios han aumentado, situándose en 15 casos por cada 100.000 habitantes.

Javier Millán, vicepresidente de SEMES, detalla que la mayoría de estos ingresos se deben a Gripe A, mientras que solo un 2% corresponde a COVID-19 y un 4% al Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

El doctor Millán vincula el adelanto del pico estacional a la variante K de la gripe A, que se transmite con mayor rapidez, si bien aún no se ha confirmado que provoque casos de mayor gravedad.

«Este aumento de la demanda asistencial hace especialmente necesario poner en marcha planes de contingencia para evitar la sobresaturación de nuestros servicios y garantizar su capacidad de respuesta. En realidad, hablamos de la capacidad de respuesta de todo el sistema sanitario”, subraya el vicepresidente de SEMES.

La sociedad médica destaca la urgencia de establecer un seguimiento continuo de la ocupación, asegurando la disponibilidad de camas para ingresos y facilitando el flujo de pacientes desde Urgencias para evitar largas esperas.

Recomendaciones de prevención y vacunación

SEMES insiste en que la prevención es la mejor herramienta contra la gripe.

Medida de Prevención Recomendación Específica Higiene personal Lavado frecuente de manos, uso de pañuelos desechables y cubrirse al toser/estornudar con el brazo. Higiene ambiental Limpieza regular de superficies comunes (pomos, lavamanos) y ventilación frecuente de habitaciones. Estilo de vida Dormir bien, alimentación equilibrada y mantenerse físicamente activo. Evitar alcohol y tabaco. Uso de mascarilla Recomendado para personas enfermas, en centros sanitarios, para cuidadores de pacientes con gripe y en lugares cerrados o con aglomeraciones.

La vacunación como escudo

La vacunación contra la gripe es fundamental, especialmente para:

Adultos mayores de 60 años.

Embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

Trabajadores sanitarios o de servicios esenciales y fumadores.

Niños entre los 6 y 59 meses de edad.

Finalmente, SEMES recuerda que si se presentan síntomas, lo ideal es quedarse en casa y consultar las dudas con un profesional sanitario. El virus puede transmitirse desde un día antes de los síntomas hasta siete días después de su aparición.