José Luis toma una medida drástica que impacta a los habitantes de la producción de TVE y Netflix, mientras Hernando presenta a su hija en medio de un tenso enfrentamiento con Braulio

La trama de ‘Valle Salvaje’, la serie diaria de TVE y Netflix, experimenta un giro determinante en su capítulo 431, que se emite este viernes 5 de junio. Tras los recientes acontecimientos, en los que José Luis lucha por recuperar su poder dentro de su palacio y termina derrumbándose ante Hernando superado por la presión, el marqués se ha visto obligado a tomar una decisión firme y contundente de gran repercusión. De forma paralela, Luisa y Bárbara han llegado a una conclusión común sobre el robo del bebé después de repasar las últimas informaciones, al tiempo que Francisco ha dado el paso de pedirle matrimonio a Pepa. Esta inesperada propuesta de boda abre incógnitas sobre el futuro de la pareja y las reacciones de su entorno, coincidiendo con el momento más difícil para Victoria y el regreso de la familia de Guzmán en su calesa, recibida por un expectante don Hernando que aguarda saber si Leonardo e Irene han vuelto con el grupo.

En la nueva entrega de este viernes, José Luis adopta una decisión drástica que sacude los cimientos de Valle Salvaje al desterrar oficialmente a Victoria. La contundente medida se ejecuta ante la mirada incrédula de familiares, amigos y vecinos, quienes no esperaban una resolución de tal gravedad. El impacto de la noticia desata de inmediato todo tipo de reacciones entre los testigos de la escena, situando la incertidumbre sobre el futuro de Victoria en el centro de todas las conversaciones mientras ella afronta las consecuencias de este duro golpe.

Coincidiendo con este conflicto, Hernando realiza la presentación oficial de su hija Manuela, un acontecimiento que despierta una notable curiosidad entre los habitantes del lugar. Sin embargo, la incorporación de la joven no resulta tranquila en la localidad. Desde el primer momento, un enfrentamiento con Braulio genera una tensión tan evidente como inesperada, saliendo a la superficie las diferencias y el choque de personalidades entre ambos. Este desencuentro inicial entre Manuela y Braulio amenaza con transformarse en una relación compleja capaz de alterar el equilibrio de Valle Salvaje.