El técnico español está a un paso de hacer historia con su quinta Europa League al frente de un Aston Villa favorito. Enfrente, un ilusionado Friburgo de Julian Schuster busca romper los pronósticos y estrenar su palmarés europeo.

ESTAMBUL — El estadio del Besiktas en Estambul se viste de gala para albergar la primera gran final europea de la temporada. Dos de los equipos más determinantes del torneo, el Aston Villa y el SC Friburgo, se miden frente a frente en un duelo que promete emociones fuertes, dinámicas ofensivas y, sobre todo, historia en juego.

Emery, a las puertas de la leyenda eterna

La final de Estambul lleva inevitablemente el nombre de Unai Emery. El técnico de Fuenterrabía, considerado el auténtico «Rey» de la competición —aunque él mismo intente rebajar la euforia—, busca levantar su quinta Europa League. Tras cosechar tres títulos con el Sevilla y uno con el Villarreal, el vasco aspira a cerrar el círculo con el Aston Villa, un hito sin precedentes al lograrlo con tres clubes distintos.

Los de Birmingham llegan con la vitola de favoritos, espoleados por una plantilla de quilates donde destacan nombres en estado de gracia como Morgan Rogers, Youri Tielemans o Ollie Watkins, y con los deberes hechos en la Premier League, donde ya han certificado su billete para la próxima Champions League. El Villa quiere rememorar sus viejas glorias continentales, emulando aquella mítica Copa de Europa que levantaron precisamente ante un rival alemán, el Bayern de Múnich.

La ilusión del Friburgo y el factor Schuster

Por su parte, el SC Friburgo encarna la cara de la máxima ilusión y la superación. El conjunto de la Selva Negra, que hace apenas unos años militaba en la segunda división alemana, se encuentra ante la oportunidad de su vida: estrenar su palmarés europeo.

A pesar de haber finalizado séptimos en la Bundesliga (asegurando plaza en la Conference League), los germanos quieren el premio gordo, que incluye el billete directo a la Champions. Su técnico, Julian Schuster, se ha consolidado en su primera campaña en competición UEFA como un referente de las nuevas generaciones de banquillos en Alemania. De ganar, se convertiría en el primer entrenador alemán en alzar este trofeo desde que Franz Beckenbauer lo hiciera con el Bayern en 1996.

El Friburgo afronta la cita con una baja muy sensible: el japonés Suzuki, pieza clave en el esquema bávaro, se perderá la final (y el Mundial) tras sufrir una fractura de clavícula. Sin embargo, el bloque confía plenamente en la fuerza del colectivo para dar la sorpresa.

Espectáculo y goles garantizados en el Bósforo

Si algo define a los dos contendientes de esta noche es su tremendo potencial ofensivo. Estamos ante el choque de los dos equipos más goleadores de la competición. El Aston Villa lidera la estadística con 28 dianas, seguido muy de cerca por el Friburgo, que suma 25 goles (habiendo disputado dos encuentros más correspondientes a la ronda de playoff previo).

La batalla táctica está servida. La experiencia, el oficio y la mística de Emery en su competición fetiche se miden a la frescura, el descaro y el orden colectivo de la revelación alemana. Estambul decidirá quién se corona en el trono de la Europa League.