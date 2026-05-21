SILVERSTONE (REINO UNIDO) — «Los datos son como la sangre que mantiene vivo al coche; sin ellos no puede funcionar por muy rápido que sea». Con esta contundente analogía define Eric Ernst, embajador de tecnología comercial de Aston Martin, el arma oculta con la que la escudería británica busca salir del bache y remontar el turbulento inicio de la temporada.

En la Fórmula 1 moderna, la batalla ya no solo se libra en los pontones aerodinámicos o en el mapa de motor de Honda; se gana gestionando montañas de información a la velocidad de la luz. Para liderar esta transición, el equipo verde ha abierto las puertas de su Campus Tecnológico en Silverstone, revelando los secretos de su alianza con NetApp, el gigante estadounidense de almacenamiento y gestión inteligente de datos.

El monoplaza como un superordenador sobre el asfalto

Un coche de Fórmula 1 actual es, en esencia, un laboratorio móvil de altísima computación. Perder el flujo de telemetría equivale a dejar completamente a ciegas a los estrategas en el muro. El volumen de datos que maneja el equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll en cada Gran Premio alcanza dimensiones astronómicas:

+300 sensores monitorizan en tiempo real cada rincón del monoplaza: desde las presiones de los sistemas hidráulicos, el flujo de aire y el consumo de combustible, hasta el desgaste de los neumáticos y los movimientos milimétricos del volante y los pedales.

monitorizan en tiempo real cada rincón del monoplaza: desde las presiones de los sistemas hidráulicos, el flujo de aire y el consumo de combustible, hasta el desgaste de los neumáticos y los movimientos milimétricos del volante y los pedales. 1.000.000 de puntos de datos por segundo se emiten desde el coche en plena carrera.

se emiten desde el coche en plena carrera. 1 Terabyte (TB) de información neta se genera a lo largo de un solo fin de semana de competición.

Afrontar semejante torrente de variables en milésimas de segundo requiere de una arquitectura tecnológica impecable. Sin la infraestructura de NetApp, capaz de almacenar, organizar y procesar de forma inteligente toda esta información a través de Inteligencia Artificial, sería imposible que los ingenieros tomaran decisiones críticas de rendimiento en tiempo real.

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La conexión Silverstone-Circuito: Un cerebro dividido

La gestión de estos superordenadores sobre ruedas no se limita a las personas visibles en el ‘paddock’. El procesamiento inteligente de NetApp permite conectar de forma instantánea dos centros neurálgicos separados por miles de kilómetros:

Localización Personal implicado Función principal En el circuito (Box y Muro) 58 ingenieros Toma de decisiones inmediatas, paradas en boxes y ajustes mecánicos en vivo. En la fábrica (Sala de control de Silverstone) 45 ingenieros Análisis profundo de gráficas, simulaciones de estrategia y correlación de datos a largo plazo.