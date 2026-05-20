La más que probable salida del técnico catalán del Manchester City cambia por completo el escenario. El mediocentro español, el gran sueño blanco para heredar el trono de Toni Kroos, ve con muy buenos ojos regresar a Madrid.

MADRID — El Real Madrid podría estar ante la oportunidad de oro que lleva años esperando. La posible marcha de Pep Guardiola del Manchester City al finalizar la temporada ha provocado un auténtico terremoto futbolístico que afecta directamente a los planes de futuro del club blanco. Salvo un giro radical de última hora, el adiós del técnico catalán abre de par en par una puerta que durante años permaneció completamente blindada: el fichaje de Rodri Hernández.

El centrocampista madrileño (29 años) ha sido durante mucho tiempo el gran deseo imposible de la directiva de Valdebebas, una necesidad que se ha intensificado de manera dramática desde la retirada de Toni Kroos. Hasta ahora, el vínculo casi umbilical entre Rodri y Guardiola —quien lo moldeó como la brújula del mejor City de la historia— hacía inviable cualquier negociación. Sin embargo, con la salida de su gran mentor, el escenario emocional y deportivo ha dado un vuelco radical.

Las claves del posible «fichaje del año»

El encaje de Rodri en el engranaje madridista parece perfecto, tanto por el deseo del jugador como por las necesidades tácticas del equipo:

El deseo del jugador: Rodri siempre ha tenido en mente el regreso a España y, ante el fin de ciclo en Mánchester, ve con muy buenos ojos vestir de blanco.

Rodri siempre ha tenido en mente el regreso a España y, ante el fin de ciclo en Mánchester, ve con muy buenos ojos vestir de blanco. Contrato hasta 2027: No será una operación sencilla. Tanto el jugador como Guardiola tienen contrato con los sky blues hasta 2027, y el City no pondrá facilidades para la salida del que actualmente es su futbolista más indispensable.

No será una operación sencilla. Tanto el jugador como Guardiola tienen contrato con los sky blues hasta 2027, y el City no pondrá facilidades para la salida del que actualmente es su futbolista más indispensable. Relaciones institucionales reconducidas: Aunque el interés blanco viene desde su etapa en el Atlético de Madrid y existieron ciertos roces tras el desplante del Real Madrid en la gala del Balón de Oro que ganó el madrileño, Florentino Pérez se encargó de rebajar la tensión con un gesto de respeto hacia el internacional español.

El dato: La dependencia del Manchester City con Rodri es total; su prolongada ausencia por lesión la pasada temporada dejó al conjunto inglés sin rumbo en la Premier League.

El antídoto perfecto para la «post-fórmula» Kroos-Modric

Desde la progresiva desaparición del histórico tridente formado por Casemiro, Kroos y Modric, el Real Madrid arrastra heridas tácticas que aún no han cicatrizado. El equipo adolece de falta de equilibrio, problemas en la fluidez de juego y debilidad defensiva.

Con su más de 1,90 metros de estatura, Rodri representa el perfil exacto que busca la dirección deportiva:

Cualidades Tácticas de Rodri Beneficio para el Real Madrid Inteligencia y colocación Anticipación y robo de balones sin desgaste físico excesivo. Control del ritmo Capacidad para dar pausa o acelerar la circulación del balón bajo presión. Liderazgo silencioso Jerarquía y equilibrio en el vestuario y en el terreno de juego.

Calma antes del Mundial

Por el momento, el futbolista prefiere mantener la cabeza fría. Su prioridad absoluta es terminar la temporada de la mejor manera con el Manchester City y centrarse en el próximo Mundial con la selección española.

Sin embargo, en las oficinas del Santiago Bernabéu ya se escucha la música de una operación que, de concretarse, promete cambiar por completo el mapa del fútbol europeo. Las ganas del centrocampista ya están sobre la mesa; ahora falta que las piezas del tablero terminen de encajar.