MADRID. — El Atlético de Madrid ha irrumpido con fuerza en el mercado de fichajes con un objetivo de máxima altura: Bernardo Silva. El club rojiblanco ya trabaja intensamente en la incorporación del astro portugués, quien llegará como agente libre tras anunciar su salida del Manchester City. En las oficinas del Metropolitano tienen clara su misión: convertir al luso en el heredero futbolístico y espiritual de Antoine Griezmann, que pone rumbo a la MLS.

A sus 31 años (cumplirá 32 en agosto), Bernardo Silva pondrá fin este verano a una gloriosa etapa de nueve temporadas bajo las órdenes de Pep Guardiola, donde conquistó seis títulos de la Premier League y una Champions League, registrando 77 goles y 76 asistencias en 459 partidos. Tras el Mundial de este año, donde será uno de los pilares de Portugal, el futbolista cambiará de aires, y el Atlético se posiciona como un candidato firme en una de las operaciones más codiciadas de Europa.

Un perfil polivalente para Simeone

La dirección deportiva del Atlético, con el foco también puesto en reforzar la zaga con nombres como Marc Cucurella, ve en el portugués la pieza ideal para paliar la sensible baja de Griezmann. Aunque no es un delantero centro puro, su tremenda polivalencia le permite rendir al máximo nivel en ambas bandas, como interior en la sala de máquinas o actuando de segundo punta.

Su llegada aportaría a Diego Pablo Simeone no solo una enorme calidad técnica y generación de juego, sino también el liderazgo y la experiencia competitiva necesarios para tirar del carro en los momentos más exigentes de la temporada.

Batalla colosal en los despachos

El hecho de que Bernardo Silva termine contrato y no requiera un desembolso por traspaso —una situación de mercado similar a la de Julian Brandt, otro de los nombres en la agenda de Mateu Alemany— ha desatado una auténtica carrera continental. El Atlético de Madrid no lo tendrá fácil, ya que compite directamente con gigantes de la talla del FC Barcelona, Milan, Juventus y Chelsea.

Sin embargo, las bazas del conjunto madrileño para convencer al jugador, representado por Jorge Mendes, son muy sólidas:

Galones de estrella absoluta: A diferencia de lo que ocurriría en el Camp Nou con el protagonismo de Lamine Yamal, en el Metropolitano se le ofrecen las llaves del proyecto y el rol de líder indiscutible.

A diferencia de lo que ocurriría en el Camp Nou con el protagonismo de Lamine Yamal, en el Metropolitano se le ofrecen las llaves del proyecto y el rol de líder indiscutible. Proyecto de estabilidad: Frente a la necesidad de reconstrucción de Milan o Juventus tras un año complicado, el Atlético le ofrece un bloque consolidado en la élite.

El futbolista, que ya se despidió emotivamente de la afición del Etihad Stadium a través de sus redes sociales afirmando que el City le dio «más de lo que nunca imaginó», sopesa ahora su futuro. El Atlético de Madrid ya ha movido ficha y está dispuesto a pelear hasta el final para que Madrid sea el próximo destino del talentoso centrocampista.