Bertín Osborne ha puesto fin a los rumores sobre una nueva relación sentimental. A sus 71 años, el cantante y presentador asegura estar disfrutando plenamente de su soltería.
Recientemente, algunos medios habían señalado que Osborne estaría muy ilusionado con una joven llamada Sofía, de 28 o 29 años, mitad brasileña y mitad holandesa. Según estas informaciones, la pareja habría compartido paseos por El Rocío y asistido a diversas fiestas.
Sin embargo, Paloma García Pelayo, portavoz del artista, ha aclarado en el programa Y ahora Sonsoles que Bertín sigue soltero: «Confirmo que Bertín está soltero y disfrutando de su soltería», aseguró.
El propio Osborne se muestra relajado ante los rumores: «Es lo de siempre: tengo 50 amigas; si por cada amiga con la que se me vea, voy a estar enamorado y a punto de casarme…».
Acerca de Sofía, quien fue relacionada con él, Bertín explica: «Es una amiga. La llevé a un evento porque le apetecía ir a la fiesta del Turro. ¿Tú crees que me voy a llevar a un sitio público a una que de verdad esté saliendo conmigo?».
Con total naturalidad, el artista confiesa: «Salgo todas las semanas con dos o tres distintas. Yo no me he metido en la Cartuja, no soy un monje, salgo con chavalas de vez en cuando».
Bertín Osborne sigue disfrutando de su vida, libre de compromisos sentimentales y rodeado de amigos y actividades que le llenan a sus 71 años.