La leyenda del Real Madrid y de la selección brasileña ha sido intervenida quirúrgicamente tras una revisión médica que reveló una anomalía en su corazón.

El mundo del fútbol ha recibido con preocupación la noticia del ingreso hospitalario de Roberto Carlos. El histórico lateral brasileño se encuentra bajo observación médica en un hospital de su país natal tras sufrir complicaciones cardíacas inesperadas durante lo que debía ser un chequeo de rutina.

Complicaciones en una revisión rutinaria

El exfutbolista acudió originalmente al centro médico para tratar un pequeño trombo en la pierna. Sin embargo, durante la realización de una resonancia magnética, los especialistas detectaron que una parte significativa de su corazón no estaba funcionando con la normalidad debida.

Lo que inicialmente iba a ser una prueba rápida se convirtió en una intervención de más de tres horas, en la que se le practicó un cateterismo de urgencia para estabilizar su situación.

Estado de salud actual

Afortunadamente, las últimas informaciones confirman que la intervención ha sido un éxito y el embajador del Real Madrid se encuentra fuera de peligro. Los puntos clave de su estado actual son:

• Estabilización: El jugador ya ha abandonado el quirófano y su evolución es positiva.

• Periodo de vigilancia: Por protocolo médico, deberá permanecer ingresado al menos 48 horas adicionales para monitorizar su respuesta al cateterismo.

• Optimismo: El propio Roberto Carlos ha transmitido un mensaje de calma a sus allegados, asegurando que se siente bien tras el procedimiento.

A sus 52 años, el «3» más icónico de la historia del fútbol moderno deberá guardar reposo absoluto durante los próximos días antes de retomar sus funciones institucionales.