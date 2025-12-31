Apenas restan unas horas para que los españoles puedan participar en el esperado Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026, cuyos décimos se encuentran disponibles desde hace meses en todos los puntos de venta autorizados.

Este sorteo, que tiene su origen en la festividad de Santa Lucía, patrona de los ciegos, se celebró por primera vez el 13 de diciembre de 1981, aunque fue en 2014 cuando volvió a consolidarse como cita anual. En esta edición, la ONCE repartirá más de 51 millones de euros entre premios principales y secundarios, con el objetivo de mantener la emoción hasta el último momento.

Horario del sorteo y cómo participar

El sorteo tendrá lugar el miércoles 1 de enero de 2026 a partir de las 11:00 horas. Los más rezagados todavía pueden adquirir sus cupones hasta las 20:55 horas del 31 de diciembre. Cada cupón tiene un precio inferior a 10 euros y se puede comprar online a través de la web de JuegosONCE utilizando DNI y contraseña personal.

Premios del Cupón Extra de Navidad 2026

El sorteo extraordinario de la ONCE repartirá:

80 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal.

a las cinco cifras del premio principal. 80 premios de 40.000 euros para el primer premio adicional.

para el primer premio adicional. 80 premios de 20.000 euros para el segundo premio adicional.

para el segundo premio adicional. 12.000 premios de 100 euros correspondientes a los terceros premios adicionales.

En total, se pondrán en juego más de 51 millones de euros, incluyendo aproximaciones, terminaciones y reintegros, lo que multiplica las oportunidades de llevarse un premio.

¿Cuánto se queda Hacienda?

Como en otros sorteos, los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20%. Los premios inferiores a esta cantidad se entregan íntegramente al agraciado.

Formas de cobrar los premios

Los ganadores pueden recibir su premio de manera virtual a través del portal JuegosONCE o de forma presencial en puntos de venta autorizados, dependiendo del importe. Los premios mayores deben cobrarse en entidades bancarias autorizadas por la ONCE.

Con estas cifras y posibilidades, el Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026 promete empezar el año con mucha ilusión para quienes decidan probar su suerte.