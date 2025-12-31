El Ministerio del Interior ha decidido incorporar nuevas opciones alimentarias en la prisión de Ceuta, incluyendo menús que contienen cerdo, para responder a las quejas de varios internos sobre la falta de variedad y la presencia exclusiva de menús halal.

Según informaron fuentes penitenciarias, algunos reclusos habían denunciado que la dieta del centro se limitaba únicamente a opciones halal, lo que generó polémica sobre la diversidad alimentaria y la atención a las necesidades de todos los internos.

Con la publicación del nuevo menú, el Ministerio busca garantizar que cada preso pueda elegir entre distintas alternativas, incluyendo platos tradicionales con cerdo, además de mantener opciones halal y vegetarianas, promoviendo así un equilibrio entre la libertad de elección y el respeto a las creencias religiosas.

La medida ha sido recibida con cierto alivio dentro del centro, donde se espera que la modificación contribuya a mejorar la convivencia y reducir tensiones derivadas de la alimentación.