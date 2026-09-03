La ronda española encara una exigente jornada de alta montaña de 166,6 kilómetros en la provincia de Almería con las subidas decisivas al Alto de Velefique y la llegada en alto a Calar Alto.

La Vuelta Ciclista a España 2026 prosigue su curso con la disputa de su duodécima etapa este jueves 3 de septiembre. Tras haber iniciado su trayecto en el Principado de Mónaco y haber cruzado los territorios de Francia y Andorra antes de entrar en España, la 81ª edición de la competición afronta una de las citas señaladas de su calendario. La carrera, diseñada sobre un trazado total de 3.275 kilómetros divididos en 21 jornadas —cuatro llanas, cuatro onduladas, cuatro de media montaña, dos contrarrelojes, una ondulada con final en alto y seis de montaña—, encara un día clave condicionado por la ausencia de Tadej Pogacar, quien vio forzado su abandono de la prueba debido a una caída cuando figuraba como el gran aspirante al triunfo en la meta de Granada.

Lee tambien: La Vuelta a España 2026 afronta la etapa 11 entre Cartagena y Lorca: recorrido, horario, perfil y dónde ver por televisión

Horario y salida de la etapa entre Vera y Calar Alto

La 12ª etapa de La Vuelta a España 2026 situará su punto de partida en la localidad almeriense de Vera. La salida neutralizada de los ciclistas está programada para las 13:07 horas (las 12:07 horas en las Islas Canarias). Las previsiones de la organización prevén que los primeros corredores alcancen la línea de meta ubicada en la cima de Calar Alto aproximadamente a las 17:16 horas (horario peninsular).

Recorrido, mapa y perfil de la jornada

El recorrido de hoy, jueves 3 de septiembre, comprende una distancia de 166,6 kilómetros con un trazado de elevada exigencia física. Se trata de la cuarta etapa catalogada de montaña de las seis previstas en esta 81ª edición de la gran ronda española.

Lee tambien: Entradas para el GP de Madrid de F1: cómo comprarlas, horarios y cuánto cuestan los billetes en el circuito Madring

El perfil de la jornada incluye la ascensión a cuatro puertos puntuables de diversa categoría:

Alto de Cabecico: Puerto de tercera categoría.

Puerto de tercera categoría. Alto de Códbar: Puerto de tercera categoría.

Puerto de tercera categoría. Collado García: Puerto de segunda categoría.

Puerto de segunda categoría. Alto de Velefique: Gran escollo de primera categoría antes del tramo final.

Gran escollo de primera categoría antes del tramo final. Calar Alto: Cima y meta de primera categoría donde concluirá la etapa.

Paso de la carrera por la geografía almeriense

Durante el transcurso de los 166,6 kilómetros de recorrido, la caravana ciclista atravesará diversos puntos y municipios de la provincia de Almería. Entre las localidades destacadas por las que discurrirá la prueba figuran Zurgena, Albox, Chercos y Bacares, antes de encarar el ascenso definitivo hacia Calar Alto.

Dónde ver en directo por televisión y online la etapa de La Vuelta 2026

La retransmisión de la etapa 12 de La Vuelta Ciclista a España 2026 se puede seguir en directo a través de los siguientes canales y plataformas:

Plataformas digitales: Posibilidad de seguimiento en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones oficiales de ambos operadores para teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

Eurosport: Emisión en exclusiva e íntegra de la totalidad de las etapas de la competición en el territorio nacional.

RTVE (La 1 y Teledeporte): Cobertura en directo del tramo final de cada jornada de la ronda española.