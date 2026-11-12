El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha salido en defensa del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las fuertes tensiones y cargas policiales registradas en las manifestaciones de la reciente jornada de huelga general. Aunque ha exculpado a su compañero de Gabinete y ha descartado que su continuidad esté en cuestión, Bolaños ha reconocido abiertamente que algunas de las imágenes de las actuaciones policiales emitidas no le han gustado.

Lee tambien: Santiago Abascal defiende sus posturas en una tensa entrevista con David Broncano

En una entrevista concedida a RNE y recogida por la Agencia EFE, el ministro ha señalado que Grande-Marlaska estuvo en todo momento «muy encima de todo el trabajo que tuvieron que hacer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo y ancho de todo el país». Del mismo modo, ha delegado en los mandos policiales la responsabilidad de esclarecer si existió un uso desproporcionado de la fuerza en intervenciones puntuales.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Apertura de una investigación interna y presión de los socios

Las declaraciones de Bolaños se producen en un escenario político convulso, marcado por las exigencias de dimisión y cese de Grande-Marlaska por parte de formaciones políticas aliadas y socios del Gobierno a raíz de la dureza policial durante las protestas.

Lee tambien: Frente Amplio defiende prestación universal por crianza

En paralelo a la defensa gubernamental, el Ministerio del Interior ha anunciado la puesta en marcha de una investigación interna para analizar con detalle los protocolos empleados y los incidentes acaecidos, en una jornada que dejó más de un centenar de detenidos e importantes momentos de tensión en puntos clave como Madrid.

Por su parte, desde el Ejecutivo se insiste en que no se va a permanecer «impasible» ante episodios de carácter desagradable, combinando el respaldo a la labor general de los cuerpos de seguridad con la exigencia de transparencia y análisis en aquellos operativos donde la contundencia de las imágenes ha generado un notable debate social y político.