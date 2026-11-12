La Junta Electoral Central (JEC) ha dictado este jueves una resolución por la cual establece que todas las papeletas electorales en las que aparezca tachado el nombre de Óscar Puente serán consideradas nulas. De esta forma, el organismo arbitral enmienda la decisión adoptada la semana pasada por la Junta Electoral Provincial de Valladolid, que había abierto la puerta a admitir dichos votos ante la renuncia fuera de plazo del exministro.

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En su fallo, la JEC estima el recurso presentado por el Partido Popular y recalca que, en un sistema de listas cerradas y bloqueadas como el español, la papeleta oficial debe permanecer inalterada, sin que los electores puedan añadir, modificar o suprimir ninguno de sus elementos bajo el riesgo de invalidar su sufragio.

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El nombre de Puente se mantiene en las listas del 29N

Asimismo, el órgano arbitral ha desestimado la petición del PSOE para retirar físicamente el nombre de Óscar Puente de los impresos de votación. Dado que la renuncia del ex titular de Transportes se produjo una vez proclamadas oficialmente las candidaturas para los comicios del próximo 29 de noviembre, los plazos legales impiden modificar las impresiones ya establecidas.

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Esto significa que Óscar Puente seguirá figurando formalmente como número uno de la lista socialista por Valladolid, a pesar de haber abandonado el Gobierno y apartado de la primera línea electoral tras el trágico accidente ferroviario de Urda. No obstante, la vacante técnica se cubre de manera automática con los candidatos sucesivos de la plancha —liderados en la práctica por la ministra de Igualdad, Ana Redondo—, de modo que cualquier intento individual por alterar manualmente la papeleta tachando al exministro se traducirá directamente en la nulidad del voto.