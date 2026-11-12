La titular del juzgado que instruye la causa contra la organización neonazi Núcleo Nacional (NN) ha ordenado el cese total de su actividad, la clausura de sus locales en Madrid, Burgos y Valladolid y el bloqueo inmediato de todo el contenido digital de sus perfiles en redes sociales. La resolución judicial llega tras la operación desarrollada el pasado viernes por la Policía Nacional, que se saldó con la detención de 14 integrantes del grupo en siete provincias.

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Según ha informado este jueves la Dirección General de la Policía y recoge la Agencia EFE, la magistrada también ha impuesto severas medidas cautelares a los arrestados, entre las que figuran la retirada del pasaporte, la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

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Una macrooperación en siete provincias por delitos de odio y asociación ilícita

El dispositivo policial del pasado viernes permitió arrestar a 14 presuntos miembros de la formación en distintos puntos del país: cinco en Madrid, tres en Asturias, dos en Valladolid y uno en Guadalajara, Pontevedra, Burgos y Alicante. Durante la intervención, los agentes practicaron un total de 12 registros, incluido el de la sede central del colectivo en la capital española, donde se intervinieron diversas armas prohibidas.

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Los investigados —entre los que se encuentran destacados dirigentes e ideólogos de la organización como Iván Rico, Isabel Peralta o Enrique Lemus— están imputados por presuntos delitos de asociación ilícita y de odio dirigidos contra colectivos vulnerables y personas de ideología contraria, en el marco de una investigación judicial iniciada tras unos graves disturbios ocurridos en Gijón el pasado mes de febrero.