El líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este jueves en Logroño su decisión de suspender su entrevista con el creador de contenido Jordi Wild, rechazando las críticas que apuntan a un intento de evitar preguntas incómodas. «Vox nunca esconde la cabeza y Santiago Abascal nunca esconde la cabeza», ha afirmado ante los medios, recalcando que lleva semanas recorriendo plazas públicas y respondiendo a todos los periodistas.

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Según recoge la Agencia EFE, estas declaraciones responden directamente a las palabras de Jordi Wild, quien señaló que el dirigente político buscaba «minimizar riesgos» tras el impacto positivo de su reciente paso por el programa La Revuelta de RTVE. Abascal ha asegurado que acepta y celebra que exista «una especie de competición» por hacerle la entrevista más difícil, pero ha insistido en que en las elecciones del próximo 29 de noviembre están en juego cuestiones «mucho más importantes» que una intervención en televisión o con un youtuber.

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Control de las grabaciones y polémica con RTVE

El candidato a la Presidencia del Gobierno ha subrayado que la postura de su partido es firme y no tiene marcha atrás, incluso pese a los reproches recibidos desde sectores afines. La nueva directriz de Vox establece que no volverán a ceder los derechos ni la exclusividad de sus intervenciones a ninguna empresa pública o privada para evitar que sus declaraciones queden «secuestradas», en referencia a los 40 minutos que fueron cortados en la emisión de su entrevista con David Broncano.

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Por su parte, Jordi Wild se ha mostrado «profundamente decepcionado» con la cancelación, calificándola de falta de respeto a su trabajo. El creador de contenido ha explicado que, aunque ofreció publicar la charla de forma íntegra y «sin tocar ni un solo píxel», el partido exigía encargarse de la grabación y mantener el control del material. Mientras tanto, el pódcast mantiene las entrevistas con el resto de líderes invitados —Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau—, cuya publicación está prevista para el arranque de la campaña electoral.