El líder de Vox, Santiago Abascal, fue entrevistado por David Broncano en el programa ‘La Revuelta’ de La 1, donde se abordaron diversos temas de actualidad política. La conversación se caracterizó por un intenso debate en torno a cuestiones como la inmigración, el cambio climático y la violencia machista, dejando de lado las preguntas habituales del programa.

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Abascal fue recibido en el Teatro Albéniz con una ovación y gritos de «presidente» por parte de un público seleccionado por casting, algo que Broncano explicó al inicio de la entrevista. El presentador justificó esta decisión debido al temor de que el público habitual pudiera dificultar el desarrollo de la conversación.

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Debate sobre el cambio climático

Uno de los momentos más intensos de la entrevista se produjo cuando se discutió sobre el cambio climático. Abascal criticó lo que denominó «fanatismo climático» y la Agenda 2030, argumentando que perjudican la competitividad económica. Broncano calificó estas opiniones de «peligrosas» e «irresponsables», defendiendo las evidencias científicas del calentamiento global. Abascal respondió que nunca ha negado el cambio climático y cuestionó la eficacia de las restricciones medioambientales en España mientras países como China continúan contaminando.

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Postura sobre la inmigración y la vivienda

La crisis de acceso a la vivienda también fue un tema central en la conversación. Abascal reconoció el problema como uno de los grandes desafíos del país, pero responsabilizó al Gobierno del encarecimiento de los inmuebles, señalando a la inmigración y a las restricciones a la liberalización del suelo como factores principales. Defendió la construcción de vivienda pública y la revitalización de la España vaciada.

En cuanto a la política migratoria, Broncano cuestionó la vinculación entre inmigración y delincuencia que realiza Vox. Abascal defendió que los inmigrantes que cumplen las leyes son bienvenidos, pero abogó por la repatriación de quienes entran irregularmente y la expulsión de extranjeros que cometan delitos.

Violencia machista y política internacional

La violencia contra las mujeres fue otro de los temas discutidos. Abascal afirmó que su partido reconoce que las mujeres sufren violencia, pero rechazó las leyes que, según él, «buscan el enfrentamiento de sexos». Broncano defendió que la legislación actual ha permitido a las mujeres denunciar las agresiones.

En política internacional, Abascal abogó por la buena vecindad con los países fronterizos, pero sugirió revisar las relaciones comerciales y diplomáticas con Marruecos. La entrevista también incluyó momentos de tensión y bromas, así como un reconocimiento por parte de Abascal hacia Broncano.