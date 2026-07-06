Se comunica, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), el resultado del sorteo EuroDreams correspondiente al lunes 6 de julio de 2026. Se indica que la nueva edición del sorteo se ha celebrado en la fecha señalada y que la combinación oficial ha sido registrada por la entidad gestora.

La información que se presenta ha sido obtenida de la base de datos pública de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproduce con carácter informativo. Se recuerda que existen otros operadores de juegos en España, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos y productos distintos.

Combinación ganadora de EuroDreams

04, 05, 07, 12, 29, 37 — Número Sueño: 2

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se informa que el escrutinio oficial se ha realizado conforme a los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premios se determinan en función de los aciertos en la combinación principal y del Número Sueño. El primer premio está establecido en 20.000 euros mensuales durante 30 años, tal como figura en la normativa del producto.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que EuroDreams se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El coste de la apuesta sencilla es de 2,50 euros. Se indica que existen modalidades que permiten combinaciones y apuestas múltiples; las condiciones y tarifas aplicables se encuentran detalladas en la documentación oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la entidad gestora. Se especifica que el plazo máximo para reclamar el cobro será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, salvo disposición contraria en la normativa vigente. Las retenciones fiscales aplicables se practicarán conforme a la legislación tributaria vigente; el umbral exento estará determinado por la Agencia Tributaria para el ejercicio correspondiente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que EuroDreams se enmarca entre los productos de Loterías y Apuestas gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los sorteos de este producto se celebran con periodicidad bi-semanal, los lunes y los jueves, según lo dispuesto por el organismo regulador.

Verificación oficial

La información aquí reproducida puede ser verificada en la web oficial del organizador. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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