Se informa que, según los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la edición correspondiente al sorteo del domingo 5 de julio de 2026. La presente comunicación recoge los números extraídos y la designación de las modalidades incluidas en la jornada. Se recuerda que la gestión de esta información corresponde a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) como operador responsable del sorteo, si bien existen otros operadores públicos como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) que gestionan sorteos diferentes.

Los resultados publicados se han obtenido de la fuente oficial indicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se sugiere su verificación en los canales oficiales. Los premios deberán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE en el plazo establecido para cada modalidad.

Super 11: 01, 13, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 46, 53, 54, 58, 59, 64, 67, 69, 71, 73, 75 · Premio Último sorteo del día (12:00)

Triplex de la ONCE: 764 · Premio Último sorteo del día (12:00)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que el escrutinio y la categorización de premios se ejecutan conforme a la normativa interna de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los datos relativos a las combinaciones extraídas y a las categorías asociadas a cada modalidad deben ser cotejados en los terminales de venta oficiales y en la plataforma de JuegosONCE. El plazo máximo para el cobro o canje de los premios es de tres meses desde la fecha del sorteo, contado a partir del domingo 5 de julio de 2026.

Super 11

La combinación adjudicada en la modalidad Super 11 para el último sorteo del día (12:00) figura arriba en este comunicado. Se indica que los boletos ganadores serán comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE conforme a los procedimientos establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Triplex de la ONCE

El Triplex de la ONCE correspondiente al último sorteo del día (12:00) ofrece la numeración indicada en este resumen. La validez del reintegro o del premio asociado queda supeditada a la verificación por parte de los servicios oficiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que cada modalidad incluida en el sorteo presenta una mecánica específica definida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las modalidades de apuesta, las combinaciones válidas y el coste del boleto se encuentran recogidos en la normativa y en la información facilitada en puntos de venta y en la web oficial. Cualquier consulta sobre modalidades concretas deberá dirigirse a los canales oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se comunica que el cobro de los premios se realizará conforme a los procedimientos administrativos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y a la normativa fiscal vigente. El plazo para efectuar el cobro o canje de los premios es de 90 días naturales (tres meses) desde la fecha de celebración del sorteo. Las retenciones y la aplicación del umbral exento se ajustarán a lo establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo referido corresponde a la edición celebrada el domingo 5 de julio de 2026 y ha sido organizado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La programación y periodicidad de las distintas modalidades son las que figuran en los calendarios oficiales publicados por el operador.

Verificación oficial

Los resultados deben ser contrastados en los canales oficiales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).