Se informa que, con datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), ha quedado constituida la nueva edición de los sorteos celebrados el lunes 6 de julio de 2026. Se indica que las comprobaciones oficiales de los resultados han sido publicadas por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que, en paralelo, se recuerda la distinción con los sorteos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se dispone de la relación de combinaciones correspondientes a los productos incluidos en la jornada indicada.

Combinación y números premiados

Se consignan a continuación las combinaciones comunicadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Mi día de la ONCE: Número 10 de abril de 1996 · número de la suerte 03 .

Número 10 de abril de 1996 · número de la suerte . Super 11: Números 08, 12, 16, 19, 23, 24, 27, 31, 34, 41, 44, 54, 55, 58, 64, 71, 72, 73, 75, 81 · Premio Último sorteo del día (21:15) .

Números · . Triplex de la ONCE: Número 034 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que el escrutinio y la relación de categorías de premios han sido difundidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para cada producto se procede a la verificación individual de las combinaciones publicadas y se establece la posibilidad de cobro conforme a las normas internas del operador. Las cuantías y categorías concretas se hallan disponibles en los canales oficiales.

Mi día de la ONCE

Se comunica que el premio correspondiente a «Mi día de la ONCE» se ha publicado con la combinación indicada. Se recuerda que los premios pueden ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE, con un plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se informa que la combinación del Super 11 indicada corresponde al Último sorteo del día (21:15). Se señala que la comprobación de resultados se realizará en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE, con un plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex

Se comunica que el Triplex de la ONCE para el Último sorteo del día (21:15) aparece con el número indicado. Se recuerda que la verificación se efectuará en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE y que el plazo de canje es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que los juegos referidos se desarrollan mediante combinaciones numéricas extraídas en los sorteos diarios gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se especifica que existen modalidades basadas en selecciones fijas y sorteos asociados a horarios concretos; el detalle operativo y las modalidades disponibles se encuentran descritos en la normativa del operador. En caso de dudas sobre el coste de las apuestas, se remitirá a la información oficial publicada por JuegosONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que el plazo para el cobro de los premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, equivalente a tres meses, conforme a la normativa del operador. Se advierte que las cantidades que superen el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria estarán sujetas a las retenciones fiscales aplicables, según se determine por la normativa vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es la entidad responsable de los sorteos referenciados y que los mismos se celebran con periodicidad diaria en los casos indicados. Se aclara que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) gestiona otros productos de carácter nacional, distintos de los aquí reseñados.

Verificación oficial

Se recomienda que la comprobación final de los premios se realice exclusivamente a través de los canales oficiales. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)