La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha comunicado los resultados correspondientes a la nueva edición de sus sorteos celebrada el miércoles 8 de julio de 2026. Los datos que se recogen a continuación proceden de la comunicación oficial facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se publican con carácter informativo por este medio.

La presente crónica recoge las combinaciones y los productos objeto de adjudicación en la jornada indicada, así como la información práctica sobre verificación de premios y plazos administrativos establecidos.

Combinación y números premiados

Super 11: 02, 06, 12, 22, 23, 32, 33, 36, 39, 44, 46, 51, 52, 53, 59, 64, 72, 76, 79, 84.

Triplex de la ONCE: 005.

Cupón Diario: 95871 · Serie 006 · Premio 500.000 €.

Mi día de la ONCE: 1 de diciembre de 1976 · número de la suerte 01.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que los resultados arriba consignados corresponden al escrutinio oficial difundido por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios deben ser comprobados en puntos de venta autorizados y a través de la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje para los premios derivados de este sorteo es de tres meses naturales desde la fecha del sorteo.

Super 11

La combinación ganadora del Super 11 se ha facilitado tal y como se indica en el apartado «Combinación y números premiados». Los interesados podrán verificar la correspondencia de su participación en los puntos de venta autorizados o en la web de JuegosONCE. El plazo máximo para el cobro es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

El número adjudicado en el Triplex de la ONCE para el último sorteo del día (21:15) es el 005. La comprobación y el cobro deberán efectuarse conforme a los procedimientos habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en el plazo de tres meses.

Cupón Diario

El Cupón Diario premiado corresponde al número 95871, serie 006, con un importe de 500.000 € para el premio principal. La verificación se realizará en los canales oficiales y el canje deberá efectuarse dentro del plazo reglamentario de tres meses.

Mi día de la ONCE

En la modalidad Mi día figura la fecha asociada «1 de diciembre de 1976» con número de la suerte 01. Las condiciones de comprobación y cobro se ajustan a las normas de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Las modalidades citadas responden a los formatos propios de la oferta de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La mecánica y las modalidades de apuesta se detallan en la normativa y la información oficial de JuegosONCE; el coste del boleto depende de la modalidad seleccionada y se indicará en los canales habilitados por la ONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros deberán tramitarse en los puntos de venta autorizados o en las oficinas y canales oficiales de la ONCE. El plazo de canje es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicarán las retenciones y tributaciones de acuerdo con la normativa vigente, incluyendo el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), organismo distinto de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La convocatoria y celebración de cada sorteo se rige por los calendarios y reglamentos publicados por la ONCE.

Verificación oficial

La comprobación final de los resultados y la información complementaria deberá efectuarse en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)