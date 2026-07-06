Se comunica, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), la combinación ganadora correspondiente al sorteo de la Bonoloto celebrado el lunes 6 de julio de 2026. La información aquí recogida ha sido obtenida de la comunicación oficial emitida por el operador.

Se indica que la presente nota corresponde a la nueva edición del sorteo indicada en la fecha referida y que los datos publicados se limitan a la combinación y a los elementos complementarios suministrados por la entidad gestora.

Se recuerda que otros sorteos de ámbito nacional son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que la presente información solo abarca la Bonoloto, cuya competencia corresponde a la SE LAE.

Se recomienda remitirse a la fuente oficial para verificación definitiva de importes y adjudicaciones particulares.

Combinación ganadora — Bonoloto lunes 6 de julio de 2026

14, 15, 23, 35, 37, 42

Complementario: 40. Reintegro: 9.

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se detallan a continuación las categorías de premio aplicables en este sorteo:

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la Bonoloto se juega mediante la selección de seis números entre el 1 y el 49. Se informa que, para la presente comunicación, se han considerado las reglas básicas del sorteo: apuesta sencilla de 6 números. Según la normativa aplicada y la información suministrada, los sorteos se celebran de lunes a viernes y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 €.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de los premios podrá efectuarse en los puntos de venta autorizados hasta un importe de 2.000 €; para importes superiores será necesaria la tramitación en entidades colaboradoras o oficinas habilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se hace constar que los premios caducan a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo.

Se informa asimismo que se estarán a las retenciones y obligaciones fiscales vigentes, aplicándose la normativa de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; los premios estarán sujetos al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). De forma diferenciada, otros juegos y sorteos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se indica que la periodicidad indicada para la Bonoloto en la presente nota es de carácter semanal de lunes a viernes, conforme a la información citada.

Verificación oficial

Se recomienda la verificación en la fuente oficial para cualquier trámite administrativo o comprobación de cobros. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se indica que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)