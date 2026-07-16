Se informa del resultado oficial del sorteo de EuroDreams celebrado el jueves 16 de julio de 2026, cuyos datos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La nueva edición del sorteo queda registrada con la combinación ganadora publicada por la entidad reguladora en la fecha indicada. Se recuerda que los sorteos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) son distintos de los gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Combinación ganadora — EuroDreams 16 de julio de 2026

01, 09, 14, 16, 30, 40

Número Sueño: 3

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se comunica que la combinación ganadora indicada corresponde al escrutinio oficial del sorteo EuroDreams del jueves 16 de julio de 2026. El premio principal de la modalidad se establece como 20.000 euros al mes durante 30 años, condicionado a la correspondencia completa entre la combinación de seis números y el Número Sueño. Existen categorías de premios adicionales derivadas de la coincidencia parcial de números y/o del Número Sueño, cuyos importes y distribución son fijados por la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se publican en el listado oficial de resultados.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El juego consiste en la selección de seis números entre el 1 y el 40 más un Número Sueño entre el 1 y el 5. Los sorteos de EuroDreams se celebran los lunes y los jueves. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 euros. El primer premio descrito se percibe como una renta mensual de 20.000 euros durante un periodo de 30 años cuando se coincide con la combinación completa y el Número Sueño correspondiente.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán reclamarse en el plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, conforme a los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las cantidades serán abonadas por las entidades autorizadas y, en su caso, se practicarán las retenciones fiscales previstas por la normativa vigente. Se mantendrá el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria según la normativa aplicable en cada ejercicio.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Su periodicidad comprende extracciones los días lunes y jueves. Se señala que existen otros sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) con regulación y calendario distintos.

Verificación oficial

La información aquí recogida se ha contrastado con la publicación oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).