Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se celebró la nueva edición de la Lotería Nacional correspondiente al jueves 16 de julio de 2026. Los resultados oficiales se han publicado en el servicio habitual del operador y se reseñan a continuación para conocimiento público.

Se recuerda que la Lotería Nacional es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que sus sorteos se distinguen de los organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se reproducen únicamente los datos oficiales comunicados por SELAE.

Primer premio: 300000

Reintegros: 2, 3, 5

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

Se ha efectuado el escrutinio conforme a las categorías previstas en la normativa de la Lotería Nacional. Se contemplan premios por adquisición del número íntegro, aproximaciones, aproximaciones por centena, extracciones y reintegros, entre otras modalidades previstas reglamentariamente. En este sorteo, el primer premio corresponde al número indicado en el apartado anterior; las demás categorías y cuantías se ajustan a lo comunicado por la entidad organizadora.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que el billete de la Lotería Nacional se divide en décimos; cada billete está identificado por un número de cinco cifras y por series. Se puede participar mediante billete entero, décimo o participaciones emitidas por los puntos de venta autorizados. Tradicionalmente, los sorteos de los jueves se consideran de cuantía menor en relación con los de los sábados, donde se concentran premios mayores. El coste del décimo y las variantes de precio se determinan por serie y sorteo y pueden consultarse en los canales oficiales de venta.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los derechos de cobro de los premios caducan y prescriben en el plazo de 90 días naturales (tres meses) contado desde el día siguiente al sorteo, plazo tras el cual no podrá reclamarse el importe. El cobro deberá tramitarse en los canales habilitados por SELAE y se informará sobre la documentación exigible en cada caso. Las retenciones y obligaciones fiscales aplicables a los premios se regirán por la normativa vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria que será aplicado conforme a la normativa sin que en este texto se proporcionen cuantías añadidas.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se indica que la Lotería Nacional es organizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que sus sorteos se celebran de forma regular, con jornadas principales los jueves y los sábados. Se mantiene la separación operativa respecto a otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestiona sus propios sorteos y modalidades.

Verificación oficial

La verificación definitiva de los resultados deberá realizarse en la publicación oficial de la entidad organizadora. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)