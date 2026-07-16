Se informa del resultado oficial del sorteo de La Primitiva celebrado el jueves 16 de julio de 2026, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La presente comunicación recoge la combinación extraída en la nueva edición del sorteo correspondiente a la fecha indicada. Los datos han sido obtenidos de la documentación oficial publicada por el operador y se reproducen a efectos informativos administrativos.

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) es otro operador del ámbito de los juegos de azar en España, con normativa y procesos propios.

Combinación ganadora: 01, 06, 11, 27, 31, 38

Complementario: 41

Reintegro: 0

Joker: 6168299

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se detallan, de forma general y sin cuantías monetarias, las categorías de adjudicación de premios vigentes en La Primitiva:

Especial: Acierto de los 6 números más el reintegro (6 + reintegro).

Primera categoría: Acierto de 6 números.

Segunda categoría: Acierto de 5 números más el complementario.

Tercera categoría: Acierto de 5 números.

Cuarta categoría: Acierto de 4 números.

Quinta categoría: Acierto de 3 números.

Reintegro: Igualación del dígito correspondiente al reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega seleccionando seis números del 1 al 49 en cada apuesta simple. Los sorteos de La Primitiva se celebran los jueves y los sábados. El coste de la apuesta sencilla fue establecido en 1 euro, por apuesta, conforme a la normativa vigente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se ofrece, de forma opcional, la posibilidad de añadir la modalidad Joker, cuyo número asociado para este sorteo ha sido 6168299.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden ser cobrados en las dependencias habilitadas por la administración o en las entidades colaboradoras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se dispone de un plazo de 90 días naturales para solicitar el cobro desde la fecha del sorteo, transcurrido el cual los derechos caducan conforme a la normativa aplicable. Los premios superiores al umbral de exención establecido por la Agencia Tributaria estarán sujetos a las retenciones e impuestos correspondientes; para determinaciones cuantitativas y trámites se remite a la normativa fiscal vigente y a la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y explotación de La Primitiva es responsabilidad de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los sorteos se realizan con periodicidad semanal, los jueves y sábados, y se encuentran regulados por la normativa estatal aplicable en materia de juego y loterías.

Verificación oficial

La información aquí reproducida se ha tomado de las publicaciones oficiales del organismo regulador. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)