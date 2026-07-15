Los datos del sorteo han sido facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se informa del resultado correspondiente al sorteo celebrado el miércoles 15 de julio de 2026, en la nueva edición programada para esa fecha por la citada entidad. A diferencia de los sorteos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), estos resultados han sido publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus canales oficiales.

Los resultados y premios que se relacionan a continuación proceden de la fuente indicada y han sido recogidos con carácter informativo. Los interesados podrán verificar los premios en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE dentro del plazo de canje establecido.

Combinación y números premiados

Super 11: 01, 05, 09, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 37, 48, 50, 54, 63, 64, 72, 77, 83, 85 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Triplex de la ONCE: 614 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Cupón Diario: 54312 · Serie 035 · Premio 500.000 €.

Mi día de la ONCE: 28 de febrero de 1961 · número de la suerte 05.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio ha sido efectuado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) conforme a sus procedimientos internos. Las categorías de premios se corresponden con cada producto comunicado: Super 11, Triplex, Cupón Diario y Mi día. Los importes y la naturaleza de los premios podrán ser comprobados en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se comunica la combinación ganadora indicada más arriba. El premio asociado a esta combinación figura como «Último sorteo del día (21:15)». La verificación podrá realizarse en los canales oficiales y en los puntos autorizados.

Triplex de la ONCE

Se comunica el número 614 como resultado del Triplex en la jornada señalada, con la condición de premio «Último sorteo del día (21:15)». Los comprobantes podrán ser presentados para su cobro dentro del plazo establecido.

Cupón Diario

El Cupón Diario resultante es el número 54312, serie 035, con premio informado de 500.000 €. La comprobación y el cobro deberán realizarse en los canales oficiales dentro del periodo de canje.

Mi día de la ONCE

Para el producto Mi día se comunica la fecha 28 de febrero de 1961 y el número de la suerte 05. Se remite a los puntos de venta y a la web oficial para la confirmación de condiciones y premios.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Las modalidades comunicadas incluyen Super 11, Triplex, Cupón Diario y Mi día. Cada producto se rige por su normativa específica y por las reglas establecidas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Información detallada sobre modalidades y condiciones será facilitada en los canales oficiales; en caso de no constar el coste del boleto en la comunicación oficial, dicho dato se omite en este texto.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de los premios deberá ser formalizado en los puntos de venta autorizados o por los canales oficiales dentro de 90 días naturales (tres meses) desde la fecha del sorteo. Las retenciones y tributaciones aplicables se ajustarán a la normativa vigente; se estará al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se integran en la oferta habitual de productos que gestiona la entidad. Para la correcta interpretación de resultados y periodicidad deberá acudirse a la información oficial publicada por la Organización.

Verificación oficial

La verificación definitiva de los resultados se efectuará mediante la consulta de las listas y comunicados publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para consulta y verificación: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).