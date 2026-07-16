Se informa del resultado de la nueva edición de los sorteos organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), correspondiente al jueves 16 de julio de 2026. Los datos han sido facilitados por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproducen conforme a la información oficial disponible.

Se comunica que la presente reseña incorpora exclusivamente los números publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para los sorteos celebrados en la fecha indicada. Se recuerda la existencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como operador distinto en el ámbito de los juegos nacionalmente regulados.

Super 11: 01, 03, 06, 15, 17, 19, 21, 25, 38, 41, 48, 52, 55, 56, 65, 70, 75, 77, 78, 82 — Premio Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE: 156 — Premio Último sorteo del día (21:15)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se indica que el escrutinio se realiza y se publica por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios específicos y su asignación por categoría se pueden comprobar en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo para el canje de los premios será de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se notifica la combinación publicada para el Super 11 correspondiente al sorteo del jueves 16 de julio de 2026. Los premios derivados de la coincidencia con la combinación publicada podrán ser reclamados en los canales oficiales establecidos por la ONCE.

Triplex de la ONCE

Se comunica el número premiado del Triplex de la ONCE para la misma jornada. La comprobación del número y la percepción del premio se realizará conforme a las normas y puntos de venta autorizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se informa que, conforme a la información remitida, el Super 11 figura con una combinación de veinte números en el sorteo citado, y el Triplex aparece con un número de tres cifras. Las modalidades de apuesta y el coste de los boletos varían según producto y modalidad; se remite a los puntos de venta autorizados y a la web oficial de JuegosONCE para la tarifa y modalidades vigentes en el momento del sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que el cobro de premios deberá tramitarse en los plazos señalados: plazo de canje de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo. Se informa que se aplicará la normativa fiscal vigente y el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria; para detalles sobre retenciones y procedimientos bancarios se remitirá a la normativa y a la información facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que los sorteos son organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en el marco de su actividad regulada. La periodicidad y condiciones concretas de cada producto son las publicadas por la ONCE y se reproducen aquí en relación al sorteo celebrado el jueves 16 de julio de 2026.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los resultados deberá realizarse en la web oficial o en los puntos de venta autorizados. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para consultas y verificación se facilita el enlace oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)

Se advierte que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).