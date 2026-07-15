Se comunica que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al miércoles, 15 de julio de 2026. El sorteo ha sido gestionado y verificado por los procedimientos habituales de SELAE, conforme a la normativa vigente. Los datos oficiales divulgados por la entidad se reproducen a continuación con carácter informativo y administrativo. La presente información ha sido obtenida de la fuente oficial indicada por SELAE y se facilita para conocimiento público.

Se reseña que la presente nota recoge únicamente los resultados publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) relativos a la citada fecha de celebración del sorteo. La interpretación y el cobro de los premios estarán sujetos a los requisitos y plazos establecidos por la entidad gestora.

Combinación ganadora: 07, 19, 23, 31, 44, 45

Número complementario: 01

Reintegro: 3

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se informa que las categorías de premios de la Bonoloto se estructuran conforme a los aciertos realizados sobre la combinación principal y el número complementario/reintegro. Las categorías reconocidas son las siguientes:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia con el número de reintegro.

Los importes de cada categoría son determinados y publicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la Bonoloto se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Según la mecánica informada, los sorteos se celebran de lunes a viernes y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por combinación. Se contemplan igualmente modalidades complementarias y apuestas múltiples que varían el importe en función de las combinaciones marcadas.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los ganadores podrán cobrar premios de importe inferior o igual a 2.000 euros en los puntos de venta autorizados; para importes superiores deberán dirigirse a las entidades colaboradoras habilitadas por SELAE. El plazo de caducidad para la presentación y cobro de billetes premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se indica, además, que los premios superiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria podrán estar sujetos a retenciones conforme a la normativa fiscal vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto se integra en la oferta de juegos gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se señala que la periodicidad de los sorteos indicada para esta comunicación es de lunes a viernes, según la información facilitada por el operador.

Verificación oficial

Los resultados aquí consignados se han reproducido a partir de la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para comprobación y verificación se remite al sitio oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).