Se informa del resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto, celebrado el martes 21 de julio de 2026. Los datos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con carácter informativo institucional. Se comunica que la presente nota no ha sido emitida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

El sorteo fue realizado conforme a la mecánica establecida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se procede a detallar la combinación extraída en la fecha indicada.

Combinación ganadora de la Bonoloto — martes 21 de julio de 2026

Combinación: 04, 09, 12, 16, 31, 44

Complementario: 25

Reintegro: 0

Escrutinio y categorías de premios de la Bonoloto

Se ofrece a continuación la relación de categorías oficialmente establecidas para la Bonoloto. La asignación de premios se efectúa en función del número de aciertos sobre la combinación principal y, en su caso, del número complementario o reintegro.

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Se informa que, para la presente redacción, la Bonoloto se celebra en sorteos de lunes a viernes y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por combinación. Se contemplan modalidades de apuesta múltiple y sistemas combinados según la normativa aplicable, cuyo detalle es facilitado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados conforme a los procedimientos administrativos establecidos. Se indica que importes hasta 2.000 € pueden ser abonados en puntos de venta autorizados; cantidades superiores son tramitadas por entidades colaboradoras habilitadas por SELAE. Se establece un plazo de caducidad de 90 días naturales para la presentación y cobro de billetes premiados. Las retenciones fiscales se aplicarán de conformidad con la normativa vigente; se hace referencia al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria sin que en esta información se proporcione cuantía concreta.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se integra en la oferta habitual de juegos oficiales. Se recuerda que la información oficial y cualquier modificación del calendario o de las condiciones de juego son comunicadas por SELAE.

Verificación oficial

La comprobación oficial de billetes y pagos deberá realizarse exclusivamente con la lista y el escrutinio facilitados por la entidad competente. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se hace constar que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).