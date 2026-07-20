Se informa que, según datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la nueva edición de los sorteos correspondientes al lunes 20 de julio de 2026. Los resultados que se consignan a continuación han sido proporcionados por la propia entidad gestora y son los válidos a efectos oficiales. Se recuerda que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) actúan como operadores de los respectivos juegos que gestionan.

Se detallan, a continuación, las combinaciones y números extraídos en las distintas modalidades de la ONCE del día señalado.

Combinación y números premiados

Mi día de la ONCE: Número 28 de diciembre de 1953 · número de la suerte 05

Super 11: 03, 05, 08, 11, 12, 17, 26, 27, 30, 44, 47, 54, 58, 62, 64, 69, 71, 77, 82, 84 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE: Número 663 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se informa que los premios pueden ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje será de tres meses desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para cada producto, las categorías y los importes serán los fijados por la ONCE y deberán consultarse en las referencias oficiales publicadas por la entidad.

Mi día de la ONCE

Se consigna la combinación publicada para la modalidad «Mi día de la ONCE». Los comprobantes y derechos derivados de este sorteo podrán ser verificados en los canales oficiales habilitados por la ONCE dentro del plazo de canje indicado.

Super 11

Se consignan los veintiún números extraídos para la modalidad Super 11 y se especifica la referencia al Premio Último sorteo del día (21:15). La validación de los boletos se realizará en los puntos de venta y en la web oficial de JuegosONCE.

Triplex de la ONCE

Se ha extraído el número 663 en la modalidad Triplex. La verificación del premio queda condicionada a la comprobación oficial por parte de la ONCE y al cumplimiento del plazo de canje establecido.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se indica que la mecánica, modalidades de apuesta y el coste del boleto son los establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en su normativa vigente. Cualquier detalle sobre opciones de participación y tarifas deberá consultarse en las bases publicadas por la ONCE en sus canales oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que los premios deberán cobrarse en los plazos y formas fijados por la ONCE, siendo el plazo de canje de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo. Se aplicarán retenciones fiscales a los premios que excedan el umbral exento de la Agencia Tributaria, conforme a la normativa fiscal vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se precisa que la organización, publicidad y periodicidad de los sorteos son determinadas por la propia Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La coordinación institucional con otros operadores, como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se limita a los ámbitos de competencia de cada entidad.

Verificación oficial

Se recomienda la consulta de la lista oficial facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para cualquier actuación administrativa o de cobro. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

La comprobación de los resultados podrá realizarse en la web oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)