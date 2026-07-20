Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 20 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
Bonoloto
05 · 22 · 28 · 33 · 39 · 46
Complementario: 20
Reintegro: 7
EuroDreams
08 · 11 · 12 · 22 · 26 · 36
Número Sueño: 01
ONCE
Mi día de la ONCE
28 de diciembre de 1953 · número de la suerte 05
Super 11
03, 05, 08, 11, 12, 17, 26, 27, 30, 44, 47, 54, 58, 62, 64, 69, 71, 77, 82, 84 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
663 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
08973 — Serie 044 — 500.000 € — Reintegros 0 / 3
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.