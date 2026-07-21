Se informa que, conforme a los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de Euromillones correspondiente al martes 21 de julio de 2026. Los resultados que a continuación se facilitan han sido obtenidos de la comunicación oficial del organismo responsable de la comercialización en España.

Se puntualiza que la presente noticia recoge exclusivamente la combinación y los elementos comunicados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) relativos al sorteo indicado.

Combinación ganadora: 02, 03, 08, 28, 39 — Números Estrella: 02, 11 — El Millón: DSL64791

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se informa que el escrutinio oficial del sorteo identifica la combinación principal y los Números Estrella señalados en el encabezado. Se recuerda que Euromillones dispone de trece categorías de premios. Las categorías se establecen, de mayor a menor acierto, por las siguientes combinaciones:

5+2

5+1

5+0

4+2

4+1

4+0

3+2

3+1

3+0

2+2

2+1

1+2

0+2

Se especifica que, además de las trece categorías, se sortea en España el código alfanumérico El Millón, identificado en esta edición como DSL64791, que otorga un premio fijo de 1.000.000 € entre los boletos jugados en territorio español.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la mecánica de Euromillones consiste en la elección de cinco números en una escala del 1 al 50 y dos Números Estrella en una escala del 1 al 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El precio de la apuesta sencilla se fija en 2,50 €; en España se ofrece opcionalmente la participación en El Millón mediante un desembolso adicional de 1 € por apuesta. Asimismo, se informa que el bote mínimo garantizado se sitúa en 17 millones de euros.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios deberán ser reclamados conforme a la normativa vigente ante los puntos de venta autorizados o los órganos pagadores habilitados. El plazo para efectuar la solicitud de cobro se establece en 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se recuerda que los importes superiores al umbral exento estarán sujetos a las retenciones y obligaciones fiscales determinadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se señala que la comercialización y gestión administrativa en España corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). De forma diferenciada, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros productos de juego con normativa propia.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Fuente oficial: Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)