Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo EuroDreams correspondiente al lunes 20 de julio de 2026. El sorteo se ha celebrado conforme a las bases establecidas por el operador y se ha procedido al registro oficial de la combinación ganadora publicada por la entidad.

La comunicación de los resultados se ha realizado a partir de la información oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que es la entidad responsable de la gestión y verificación de este juego.

Combinación ganadora: 08, 11, 12, 22, 26, 36 — Número Sueño: 1

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

Se indica que la asignación de premios se determina en función de la coincidencia de los números extraídos y del número Sueño. Para EuroDreams se establecen distintas categorías de premios en función del número de aciertos y de la coincidencia del Sueño. Únicamente ha sido declarada y comunicada la combinación ganadora y el Número Sueño conforme a la información oficial; los importes que no hayan sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) no serán detallados en este comunicado.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que EuroDreams se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 40 y un número Sueño entre el 1 y el 5. Se ha establecido que los sorteos se celebran los lunes y los jueves. La apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 € y el primer premio se configura como una renta de 20.000 euros mensuales durante 30 años, según las condiciones oficiales publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se comunica que el plazo para la presentación y cobro de los billetes premiados se fija en 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Para el cobro y la tramitación administrativa se aplicará la normativa vigente en materia de pagos y de prevención del fraude establecida por la entidad gestora. Asimismo, se aplicará la normativa fiscal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria respecto al umbral exento y a las retenciones pertinentes, según lo que esté vigente en el momento del cobro.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se especifica que EuroDreams es gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda, a efectos de contraste institucional, que otros juegos y cupones son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad independiente. La periodicidad de EuroDreams se mantiene con sorteos semanales los lunes y jueves conforme a la regulación aplicable.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para consulta y verificación se facilita el enlace a la información oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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