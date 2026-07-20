Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se celebró la edición correspondiente al sorteo de la Bonoloto del lunes 20 de julio de 2026. Se consignan a continuación los resultados oficiales publicados por el organismo responsable del juego.

La información se ha extraído de la fuente indicada por la entidad gestora y se reproduce con carácter informativo conforme a los listados oficiales disponibles en el momento de la publicación.

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros productos de juego y que la Bonoloto es competencia de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se ofrece a continuación la combinación ganadora y los datos complementarios del sorteo.

Combinación ganadora: 05, 22, 28, 33, 39, 46

Número complementario: 20

Reintegro: 7

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establecen las siguientes categorías de premios: 1ª categoría (6 aciertos).

2ª categoría (5 aciertos + complementario).

3ª categoría (5 aciertos).

4ª categoría (4 aciertos).

5ª categoría (3 aciertos).

Reintegro (coincidencia del dígito del reintegro).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se explica que en la Bonoloto se seleccionan 6 números comprendidos entre el 1 y el 49. Se indica que los sorteos se celebran de lunes a viernes y que la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se permite la realización de apuestas múltiples y sistemas según la oferta comercial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), conforme a las modalidades que se publican en los canales oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios se podrán cobrar en los puntos de venta autorizados hasta el importe establecido por la normativa de cobro directo (hasta 2.000 euros en puntos de venta). Los importes superiores serán tramitados en las entidades colaboradoras o en las oficinas habilitadas por la entidad gestora. Se establece un plazo de caducidad de 90 días naturales para la reclamación de los boletos premiados. Se aplicarán las retenciones y obligaciones tributarias vigentes, atendiendo al umbral exento que determine la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que los sorteos referidos se celebran con la periodicidad indicada. Se señala que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan loterías distintas bajo su competencia administrativa.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para verificación y comprobación de resultados se remite a la información publicada por la entidad gestora en su web oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).