Se comunica, a partir de los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), el resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo celebrada el martes 21 de julio de 2026. La resolución del sorteo ha sido difundida por la entidad gestora conforme a sus procedimientos oficiales y se ofrece a continuación la información disponible de forma íntegra y técnica. En el ámbito del juego público en España se actúa bajo marcos normativos en los que también interviene la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como referente administrativo y de coordinación.

Los resultados han sido verificados y publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en su plataforma oficial y en puntos de venta autorizados. Se recuerda que los plazos administrativos y de canje vigentes deben ser atendidos por los titulares conforme a la normativa aplicable.

Combinación premiada

Super 11: 02, 06, 11, 16, 20, 24, 32, 35, 50, 51, 52, 56, 58, 63, 66, 69, 70, 72, 75, 83 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Triplex de la ONCE: 633 · Premio Último sorteo del día (17:00).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Super 11

El escrutinio de Super 11 ha sido publicado por la ONCE conforme a los listados oficiales. Los importes y categorías de los premios serán los que figuren en la relación oficial facilitada por la Organización. La comprobación de los resultados podrá efectuarse en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE; el plazo de canje para los billetes premiados es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Triplex de la ONCE

El Triplex 633 queda registrado como resultado del último sorteo del día a las 17:00. La verificación de cualquier premio derivado de esta combinación deberá realizarse en los canales oficiales de la ONCE y en los puntos de venta autorizados. Se recuerda que el plazo de canje aplicable a los premios de la ONCE es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica de cada producto descrito (Super 11 y Triplex) está definida por la reglamentación interna de la ONCE y por la información publicada en sus bases de juego. Se establece que las modalidades de apuesta, las opciones de participación y el coste del boleto serán los que figuren en la documentación y en el punto de venta al momento de la adquisición; cualquier duda sobre la modalidad deberá ser resuelta ante la ONCE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros de premios deberán tramitarse mediante los procedimientos administrativos establecidos por la entidad pagadora y la normativa fiscal vigente. Se indica que, de forma general, se contempla un plazo de 90 días naturales para determinadas actuaciones administrativas relacionadas con la liquidación de premios y que las retenciones fiscales se aplicarán conforme al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria. Para los premios de la ONCE, el plazo de canje será de tres meses desde la fecha del sorteo.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos de la ONCE se desarrollan en el marco institucional de la entidad y bajo la supervisión de los organismos competentes. La programación y periodicidad de cada producto se encuentran establecidas por la ONCE en sus calendarios oficiales y son publicadas en sus canales institucionales.

Verificación oficial

La verificación y la lista oficial de premios serán las facilitadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en sus canales autorizados: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para la comprobación final se recomienda acudir a los puntos de venta autorizados o a la web oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).