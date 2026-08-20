La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los datos correspondientes a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el jueves 20 de agosto de 2026. La combinación oficial ha sido comunicada por el organismo gestor y se publica a efectos informativos conforme a la información facilitada por la entidad.

Los resultados aquí recogidos han sido contrastados con la comunicación emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se ofrecen como resumen de la combinación y de las normas básicas de juego y cobro. Cualquier reclamación o verificación definitiva deberá realizarse ante la propia SELAE.

Combinación ganadora: 01, 02, 16, 20, 28, 47 — Complementario: 10 — Reintegro: 9

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se informa de las categorías oficiales de la Bonoloto tal y como se definen en las bases del sorteo:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

La determinación de los importes correspondientes a cada categoría se realizará conforme al escrutinio oficial y a las reglas de distribución del fondo de premios aplicables en cada sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

En la Bonoloto se deberá seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos ordinarios se celebran de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por apuesta. Se podrán efectuar apuestas múltiples y participaciones según las modalidades ofrecidas por la SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en los puntos de venta hasta un importe de 2.000 euros; importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras habilitadas. Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente; se aplicarán retenciones conforme a la Agencia Tributaria a partir del umbral establecido por la normativa fiscal. El plazo de caducidad para solicitar el cobro de premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito español, otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan sorteos distintos, con normativa y periodicidad propia. La Bonoloto mantiene sorteos regulares de lunes a viernes según la programación oficial de la SELAE.

Verificación oficial

La información oficial y la relación completa de acertantes podrá ser verificada en la sede electrónica de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE): Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE): Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).