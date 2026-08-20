Se informa, con datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), del resultado correspondiente a la nueva edición del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el jueves 20 de agosto de 2026. La presente comunicación recoge exclusivamente la información oficial facilitada por la entidad organizadora y se reproduce con carácter informativo.

Se comunica que, tras la celebración del sorteo indicado, se han determinado las series y fracciones ganadoras cuya relación se detalla a continuación conforme al escrutinio oficial. La reproducción de los resultados se efectúa en atención al interés público y a la correcta difusión administrativa de los mismos.

Primer premio: 300000

Reintegros (décimos): 1, 5, 6 — reintegro por décimo: 300

Escrutinio completo y números premiados del jueves 20 de agosto de 2026

Primer premio: 300000 .

. Segundo premio: se omite al no haberse facilitado dato específico.

Reintegros: 1, 5, 6 (reintegro por décimo: 300).

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la Lotería Nacional se organiza mediante billete dividido en décimos. Cada billete consta de un número de cinco cifras y se comercializa en series y fracciones; el acceso al premio depende de la coincidencia entre el número y la serie adquirida. Los sorteos se celebran periódicamente: los jueves suelen corresponder a ediciones con premios menores y los sábados a ediciones de mayor cuantía, conforme a la programación establecida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El coste de los billetes y las modalidades de apuesta se fijan por la entidad organizadora y se publican en su normativa y circulares oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los derechos de cobro de los premios caducan a los tres meses naturales contados desde el día siguiente al sorteo; transcurrido dicho plazo, los importes no reclamados prescriben. El cobro deberá efectuarse conforme a la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y las entidades colaboradoras autorizadas. Los premios estarán sujetos a las retenciones fiscales previstas por la normativa tributaria vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria que resulta aplicable según la regulación vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos son organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se desarrollan con periodicidad semanal según calendario oficial. Otros operadores de juegos de azar en España, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), celebran sorteos distintos cuya regulación y premios difieren de los de la Lotería Nacional.

Verificación oficial

Los datos aquí consignados provienen de la lista oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)