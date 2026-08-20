La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los resultados de la nueva edición del sorteo EuroDreams celebrada el jueves 20 de agosto de 2026. La información se publica conforme al escrutinio oficial comunicada por el organismo responsable del juego.

Los datos que se recogen a continuación proceden de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se ofrecen con carácter informativo en este medio.

Combinación ganadora — EuroDreams, jueves 20 de agosto de 2026

19, 20, 24, 28, 30, 33

Número Sueño: 3

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El escrutinio se ha realizado conforme a los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Las categorías de premio se determinan por el número de aciertos en la combinación principal y por la coincidencia del Número Sueño. La asignación y cuantificación de las distintas categorías se fijan por la normativa del juego y por la distribución de fondos prevista para cada sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

EuroDreams se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 40 y un Número Sueño entre el 1 y el 5. Se celebran dos sorteos semanales, los lunes y los jueves. El coste de la apuesta sencilla es de 2,50 € por participación. El primer premio se establece, según la estructura del juego, como un abono de 20.000 € al mes durante 30 años para la combinación ganadora con el Número Sueño correspondiente.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán reclamarse conforme a los procedimientos administrativos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo para la presentación de billetes o justificantes será de 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Los premios estarán sometidos a las retenciones fiscales y tributaciones previstas por la normativa vigente; la aplicación efectiva de retenciones y los umbrales de exención serán los determinados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

EuroDreams se incorpora a la oferta de juegos gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). A nivel institucional, otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan juegos con regulación y modalidades distintas. La periodicidad de EuroDreams queda fijada en sorteos semanales, los lunes y los jueves.

Verificación oficial

La verificación de los resultados debe realizarse exclusivamente en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).