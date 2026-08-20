En la madrugada de este jueves 20 de agosto, efectivos del Tercio Duque de Alba II de la Legión hallaron una pistola de aire comprimido y diversas armas blancas, incluyendo navajas, en un asentamiento de inmigrantes marroquíes ubicado en las proximidades del embalse del Renegado.

El hallazgo tuvo lugar durante las labores de patrulla rutinarias que los militares realizan por los senderos y montes de la ciudad autónoma para desmantelar campamentos ocultos. La intervención transcurrió sin incidentes, ya que los ocupantes del lugar emprendieron la huida antes de ser interceptados, dejando abandonadas sus pertenencias junto al armamento.

Presión operativa y límites en las actuaciones

La operación se enmarca en el dispositivo desplegado a raíz de las entradas masivas registradas a finales de julio. Los militares se encuentran realizando turnos continuados de entre 12 y 24 horas, participando en tareas de vigilancia que abarcan tanto zonas naturales como accesos a establecimientos comerciales.

Falta de capacidad de persecución: Las instrucciones vigentes impiden a las unidades militares perseguir o emplear la fuerza contra las personas que huyen durante estas intervenciones.

Las instrucciones vigentes impiden a las unidades militares perseguir o emplear la fuerza contra las personas que huyen durante estas intervenciones. Deterioro ambiental: Los efectivos han alertado asimismo sobre el incremento de residuos y la acumulación de vertidos en las áreas verdes y montes de la zona.

Petición de suspensión de los actos de la Legión

Ante esta situación, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha solicitado aplazar los actos conmemorativos del aniversario de la Legión, previstos para el 20 de septiembre. La organización considera que compaginar la carga operativa de la crisis migratoria con los preparativos institucionales representa una sobreexigencia desmedida para las unidades desplegadas.