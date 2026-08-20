Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de La Primitiva organizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) correspondiente al jueves 20 de agosto de 2026. Los datos oficiales se han facilitado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras la extracción pública de números. La verificación y publicación de los resultados se ha realizado conforme al procedimiento establecido por el operador.

Combinación ganadora — La Primitiva, jueves 20 de agosto de 2026

Combinación principal: 01, 09, 20, 22, 37, 45. Complementario: 02. Reintegro: 9.

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Categoría especial: acertantes de los 6 números más el reintegro (6 + reintegro).

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más el número complementario (5 + complementario).

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados, y la apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por combinación. Existe la posibilidad de añadir la modalidad opcional Joker, que se ofrece como producto adicional. En el escrutinio se considera el número complementario para determinar la segunda categoría y el reintegro para la devolución de la apuesta en la categoría correspondiente.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados presentando el comprobante premiado a través de los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los cobros se someterán a las retenciones y obligaciones fiscales que resulten aplicables conforme a la normativa vigente; existe un umbral exento determinado por la Agencia Tributaria. Se recomienda tramitar el cobro mediante los procedimientos oficiales establecidos por SELAE para evitar demoras administrativas.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión de La Primitiva corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros sorteos específicos, pero no participa en la organización de este sorteo. La periodicidad de La Primitiva está fijada con extractos semanales, siendo jueves y sábado los días habituales de celebración.

Verificación oficial

La comprobación de los resultados podrá realizarse en los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE): Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)